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因應未來戰爭型態 共軍3所新軍校28日同步成立
據央視新聞報導，6月28日，共軍三所新調整組建的軍校舉行成立大會，分別為：陸軍兵種大學、信息支援部隊工程大學、聯勤保障部隊工程大學。
大陸國防部新聞發言人蔣斌5月15日宣布，為貫徹落實中共二十屆三中全會精神，適應軍兵種結構布局調整和軍事人才培養需要，中央軍委決定，調整組建中國人民解放軍陸軍兵種大學、中國人民解放軍信息支援部隊工程大學、中國人民解放軍聯勤保障部隊工程大學等三所院校，均為高等教育院校，面向社會招收普通高中畢業生。
其中，陸軍兵種大學以陸軍裝甲兵學院、陸軍炮兵防空兵學院為基礎組建，校本部位於安徽合肥；
信息支援部隊工程大學以國防科技大學信息通信學院、陸軍工程大學通信士官學校為基礎組建，校本部位於湖北武漢；
聯勤保障部隊工程大學以陸軍勤務學院、陸軍軍事交通學院本部及所屬汽車士官學校為基礎組建，校本部位於重慶。
陸軍兵種大學共設立作戰指揮、偵查情報、裝備保障、無人系統指揮與控制、機械工程、機械電子工程、車輛工程、無人裝備工程、仿真工程等24個專業，今年預計招募1,443人。
信息支援部隊工程大學十大專業分別為：通信工程、光電信息科學與工程、智能視覺工程、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術、指揮信息系統工程、數據鏈工程、電磁頻譜工程，預計招收401名學生，其中男生345人，女生56人。
聯勤保障部隊工程大學則設有：財務管理、審計學、軍需勤務、物聯網工程、物流管理、軍事能源工程、新能源科學與工程、無人裝備工程等21個專業。
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