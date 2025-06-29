因應未來戰爭型態 共軍3所新軍校28日同步成立

民主國家間較不會發生戰爭是著名的國際關係理論之一，但這是否意味「民主」就能與「和平」畫上等號？這個問題美國就是最好的回答。二戰後對外發動戰爭或軍事行動次數最多的國家正是美國。 民主化後歷任總統中，賴清德絕對是最積極備戰的一位。但賴政府上任這一年多只一個勁備戰而不思避戰，完全無意緩和兩岸關係，當家者如此戰鼓頻催，或許我們與砲火的距離，並沒有很多人以為的那麼遙遠。

2025-06-29 07:00