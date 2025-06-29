陸國產航艦山東艦首訪港 陸專家：震懾圖謀不軌的勢力

在香港回歸28周年之際，大陸國防部日前公布，航艦山東艦編隊首次訪港，香港也成為唯一一個接待過兩艘航艦且均舉辦對外開放活動的城市。大陸專家分析， 香港作為對外開放的橋梁與窗口，「山東艦和055型驅逐艦等國之重器展示出強大的作戰能力，對於一些圖謀不軌的勢力自然有一定震懾意義。」

帶大陸國防部28日公布，大陸國產航空母艦「山東艦」、導彈驅逐艦「延安艦」 和「湛江艦」、導彈護衛艦「運城艦」4艘艦艇組成的海軍艦艇編隊將於7月3日至7日訪港5天。當日稍晚，駐港解放軍公告，山東艦、延安艦和湛江艦7月5日、6日將開放予香港居民參觀，市民今起可經駐港解放軍微信公眾號實名登記，名額共1萬個。

值得注意的是，環球時報報導，迄今為止，香港已經擁有多個「首次」和「唯一」。中共海軍多型最新型艦艇都是在香港首次對公眾開放。包括，遼寧艦在香港首次也是唯一一次對外開放；2024年11月21日至25日，大陸自主研發建造的075型兩棲攻擊艦海南艦訪港期間首次對公眾開放參觀。

大陸軍事專家張軍社說，「與2017年相比，航母編隊勢必更具吸引力：除了國產航母山東艦，延安艦是055型驅逐艦，被譽為航母編隊的『帶刀護衛』。若此次開放，將是055型驅逐艦首次對外開放。」

張軍社指出，「最新型的水面艦艇可以非常直觀地向香港同胞呈現新時代中國國防與軍隊建設的豐碩成果，能讓他們真切領略到祖國國防力量的強大，進而提升民族自豪感，強化愛國之心。去年海南艦訪港期間，有香港市民表示很期待我們的軍艦來香港，比如055型驅逐艦以後也能來港訪問。這次航母山東艦、055型驅逐艦等先進戰艦訪問香港也很好地回應了香港各界的期待。」

作為對外開放窗口，張軍社稱，最新型主戰艦艇訪問香港，能夠向外界充分展示中國軍隊的發展建設成就以及海軍艦艇編隊官兵的良好精神風貌。

「山東艦」為大陸首艘完全自主設計、自主建造、自主配套的國產航空母艦，2019年正式服役，入列中國海軍的第二艘航艦。山東艦長逾300公尺、寬75公尺，滿載排水量逾6萬噸，艦上有3,600多個房間，可搭載多架殲15艦載戰機、預警直升機、反潛直升機等。這次將是首度訪港。

上一次大陸艦艇大規模訪港落在2017年，2017年7月上旬，中國航艦編隊（遼寧艦及煙台艦，銀川艦、濟南艦三艘屬艦）進行為期5天的訪港活動。