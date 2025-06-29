港特首顧問團 長和主席出局

香港政府公布的顧問團成員名單顯示，除了長和集團主席李澤鉅不獲續任外，其餘成員均獲續任。新增的三名成員中就有兩位是「杭州六小龍」的創始人，包括強腦科技創始人韓璧丞、宇樹科技創始人王興興，以及中國國際經濟交流中心資深專家委員朱民。全部任期下月1日生效，至2027年6月30日。

值得注意的是，今年4月，香港特首李家超曾率香港政府代表團訪問浙江，期間專程聽取「杭州六小龍」的發展情況介紹，並先後走訪強腦科技和宇樹科技，與兩家公司的創始人面對面交流。

香港明報、大公報報導，向政府及長實查詢李澤鉅未續任原因，特首政策組未正面回應，稱「會定期就社會議題和發展需要，廣納社會上不同領域的專家和領袖加入顧問團」。長和則未回覆。

有消息指出，李澤鉅未被續任為顧問團成員，可能因為長和出售巴拿馬運河港口事件，不顧香港和國家利益以及民族大義，很明顯不適宜再擔任顧問團成員。新成員的加入，有助精準錨定人工智慧、高端製造及金融合作戰略布局。

香港政府介紹，顧問團是一個高層次的諮詢組織，就香港的策略性發展為特首提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。顧問團按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作，以便達到更聚焦和深入的交流。

香港特首官李家超表示，特首顧問團2023年成立，成員均是各自領域的翹楚和卓越領袖，或是國際間享負盛名的學者和專家，一直就香港策略性發展向他提供精辟見解和睿智建議。

他期待顧問團成員繼續就香港如何在經濟轉型期進一步鞏固競爭力、積極對接國家戰略及融入國家發展大局、深化國際交往合作、做大做深區域合作等策略性議題出謀獻策，共建更美好的香港。