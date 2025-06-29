港特首顧問團 長和主席出局

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

香港政府公布的顧問團成員名單顯示，除了長和集團主席李澤鉅不獲續任外，其餘成員均獲續任。新增的三名成員中就有兩位是「杭州六小龍」的創始人，包括強腦科技創始人韓璧丞、宇樹科技創始人王興興，以及中國國際經濟交流中心資深專家委員朱民。全部任期下月1日生效，至2027年6月30日。

值得注意的是，今年4月，香港特首李家超曾率香港政府代表團訪問浙江，期間專程聽取「杭州六小龍」的發展情況介紹，並先後走訪強腦科技和宇樹科技，與兩家公司的創始人面對面交流。

香港明報、大公報報導，向政府及長實查詢李澤鉅未續任原因，特首政策組未正面回應，稱「會定期就社會議題和發展需要，廣納社會上不同領域的專家和領袖加入顧問團」。長和則未回覆。

有消息指出，李澤鉅未被續任為顧問團成員，可能因為長和出售巴拿馬運河港口事件，不顧香港和國家利益以及民族大義，很明顯不適宜再擔任顧問團成員。新成員的加入，有助精準錨定人工智慧、高端製造及金融合作戰略布局。

香港政府介紹，顧問團是一個高層次的諮詢組織，就香港的策略性發展為特首提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。顧問團按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作，以便達到更聚焦和深入的交流。

香港特首官李家超表示，特首顧問團2023年成立，成員均是各自領域的翹楚和卓越領袖，或是國際間享負盛名的學者和專家，一直就香港策略性發展向他提供精辟見解和睿智建議。

他期待顧問團成員繼續就香港如何在經濟轉型期進一步鞏固競爭力、積極對接國家戰略及融入國家發展大局、深化國際交往合作、做大做深區域合作等策略性議題出謀獻策，共建更美好的香港。

香港特首 巴拿馬運河

延伸閱讀

李家超：軟對抗肯定在香港存在 小人滿街須擦亮眼

李家超：夏寶龍促香港拆牆鬆綁「做好自己的事」

李家超批手遊「逆統戰」鼓吹港獨 下載、分享都違法

香港特首李家超父親節晒爺孫照 向天下爸爸致敬

相關新聞

懲獨22條滿1年 陸國安部稱連續破獲台諜

在大陸去年六月發布「懲獨廿二條」剛滿一年之際，大陸國家安全部昨發文稱，「連續破獲台灣間諜竊密案件」，打掉一批間諜情報網絡...

港特首顧問團 長和主席出局

香港政府公布的顧問團成員名單顯示，除了長和集團主席李澤鉅不獲續任外，其餘成員均獲續任。新增的三名成員中就有兩位是「杭州六...

香港回歸28周年 共軍宣布山東艦航母編隊7月訪港

今年7月1日是香港回歸28周年，值此之際，大陸國防部28日宣布，7月3日至7日，山東艦航母編隊將訪問香港，期間組織系列開...

長和擬賣巴拿馬港口惹當局不滿 李澤鉅未續任香港特首顧問

李嘉誠家族的長和集團擬出售巴拿馬運河等港口引發中國當局強烈不滿後，香港政府昨天公布第二屆特首顧問團名單，更換3名顧問，其...

回老家秒出事？陸配小微哽咽喊「接到警察電話」 維權影片竟遭全刪光

陸配「小微」因鼓吹武統4月1日遭強制出境，返回貴州老家不到3個月就出事。她近日發影片稱自己向村委會維權討補償費，半夜卻接...

「嚇到哭不出來」陸配小微回貴州喊害怕 自曝深夜接到恐嚇電話

陸配「小微」因被認定在抖音鼓吹武統言論，遭廢止居留許可，今年4月遭移民署執行強制出境，「小微」回大陸貴州後，轉型分享農村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。