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懲獨22條滿1年 陸國安部稱連續破獲台諜

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸自去年6月發布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》至今已逾一年，大陸國安部發文指出，該《意見》充分展現了依法維護國家統一的堅定決心與雷霆之力。（圖／取自大陸國安部公眾號）
大陸自去年6月發布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》至今已逾一年，大陸國安部發文指出，該《意見》充分展現了依法維護國家統一的堅定決心與雷霆之力。（圖／取自大陸國安部公眾號）

在大陸去年六月發布「懲獨廿二條」剛滿一年之際，大陸國家安全部昨發文稱，「連續破獲台灣間諜竊密案件」，打掉一批間諜情報網絡，並強調將持續落實「懲獨廿二條」要求，打擊「台獨」、痛擊「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力。

大陸國家安全部昨以「嚴懲『台獨』頑固分子 彰顯依法護統威力」為題發文指，《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（懲獨廿二條）一年來，為大陸捍衛國家主權和領土完整提供了有力的法律武器，向「台獨」分裂勢力發出了明確嚴厲的警示，充分展現了依法維護國家統一的堅定決心與雷霆之力。

大陸國安稱，一年來，大陸依法懲「獨」成效明顯。文章列舉如楊智淵去年九月，遭浙江溫州中級法院以「分裂國家罪」判處有期徒刑九年，今年二月，上海中級法院以「煽動分裂國家罪」判處台「八旗文化」總編輯李延賀有期徒刑三年，和多次點名公布台「資通電軍」人員，挫敗「倚網謀獨」行徑等。

大陸國家安全部還說，近年來，繼「二○一八—雷霆」、「迅雷—二○二○」專項行動之後，大陸國家安全機關持續重拳出擊，連續破獲台灣間諜竊密案件，打掉一批在大陸布建的間諜情報網絡。

文章稱，大陸國安將持續堅決落實「懲獨廿二條」要求依法嚴厲打擊「台獨」頑固分子違法犯罪行為，迎頭痛擊「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力囂張氣燄，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，為實現祖國完全統一和中華民族偉大復興保駕護航。

去年八月，大陸國家安全部也曾發文，表示「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件，打掉一大批在祖國大陸布建的間諜情報網絡」，另，自去年九月起，大陸也三度以發動網路攻擊為由，曝光我方資通網軍人員個資。

不過，陸委會也曾就陸方強調破獲大量台諜案回應說，若非是為了誇大業績，就是再次宣示，大陸運用模糊與不明確的法律，濫權羈押，把不符中共政治意識形態，主張民主自由的台灣人民，都當成台獨分裂勢力或間諜。

陸委會 國安 台獨

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