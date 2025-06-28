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香港回歸28周年 共軍宣布山東艦航母編隊7月訪港

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國防部宣布，山東艦航母編隊將於7月訪問香港。圖為共軍航母山東艦先前在南海進行實戰化演訓。圖／取自「南海艦隊」微信公眾號
大陸國防部宣布，山東艦航母編隊將於7月訪問香港。圖為共軍航母山東艦先前在南海進行實戰化演訓。圖／取自「南海艦隊」微信公眾號

今年7月1日是香港回歸28周年，值此之際，大陸國防部28日宣布，7月3日至7日，山東艦航母編隊將訪問香港，期間組織系列開放參觀和文化交流活動，「讓香港同胞更加直觀、深入地瞭解新時代國防和軍隊建設發展情況」。

據大陸國防部發布，經中央軍委批准，7月3日至7日，由航空母艦山東艦，導彈驅逐艦延安艦、湛江艦，導彈護衛艦運城艦組成的海軍艦艇編隊將訪問香港。

大陸國防部稱，期間組織系列開放參觀和文化交流活動，讓香港同胞更加直觀、深入地瞭解新時代國防和軍隊建設發展情況。

山東艦航母號稱是大陸第一艘完全自主設計、自主建造、自主配套的國產航空母艦，2013年開建、2017年下水後，於2018年首次出海試驗，後於2019年底命名為「中國人民解放軍海軍山東艦」，在海南三亞交付大陸海軍，隔年出海執行入列後首次軍事航行訓練任務。

值得注意的是，山東艦航母編隊還曾於2023年首次成體系、成規模遠赴西太平洋海域，並參加了共軍所謂環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習 ；2025年4月2日，山東艦航母編隊還到台灣以東海空域，與共軍海空兵力進行科目演練。

另，近期，山東艦和遼寧艦兩航母赴西太平洋，進行了攻防對抗演練。據日本防衛省發布訊息，山東艦航母編隊於6月22號通過巴林塘海峽返回南海，而6月19號，遼寧艦航母編隊通過宮古海峽返回東海。

香港回歸 遼寧艦 航空母艦 山東艦 國防部

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