「嚇到哭不出來」陸配小微回貴州喊害怕 自曝深夜接到恐嚇電話

陸配「小微」因被認定在抖音鼓吹武統言論，遭廢止居留許可，今年4月遭移民署執行強制出境，「小微」回大陸貴州後，轉型分享農村生活，但不改大砲個性，拍片指控「官周鎮新場村書記不辦事」，大嗆被水庫淹沒的補償金都沒拿到，孰料今天卻自述深夜接到大陸警察的恐嚇電話，哀聲說「我真的好害怕，嚇得我哭都哭不出來」。

「小微」今天在抖音發影片表示，她現在好害怕，她是一個農民、一個底層人，是一個三好人民，什麼法也沒以犯，只不過是去問村委會的人，為什麼補償金沒有給，6月28日凌晨12點多，就接到官舟派出所的警告恐嚇電話。

「小微」在影片稱，自己是一個三好農民，禁不起被嚇，質疑派出所憑什麼，用什麼理由打電話警告，「我現在拍影片都發抖了，還有王法嗎？還有天理嗎？」，怒嗆大陸警察「我合法維權有錯嗎？你們這一幫人是怎麼在派出所上班執法的，是這樣對待農民的嗎？打電話來耍官威」。

「小微」說，自己真的好害怕，嚇得我哭都哭不出來，影片最後疾呼，「請相關部門來保護我們農民，我現在越想越害怕，我們農民沒有後台，只能用網路來申冤，請大家關注」。