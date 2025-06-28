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「中共正蓄意加劇危機」中美駐日大使隔空交鋒芬太尼議題

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中美駐日大使近日就芬太尼議題在社群媒體上交鋒。（圖／取自X）
中美駐日大使近日就芬太尼議題在社群媒體上交鋒。（圖／取自X）

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）近日發文，譴責中共加劇芬太尼危機，大陸駐日大使則回應稱，打擊跨境毒品犯罪不是靠散布謊言、甩鍋推責。此外，菲律賓海軍發言人近日也提到中共企圖通過運送毒品方式摧毀菲律賓下一代。

日經亞洲近日報導，有大陸組織涉嫌在日本設立據點，將製造合成毒品芬太尼的化學品走私到美國。該組織的主要人物在名古屋註冊了一家名為Firsky KK的公司，且至少到去年7月，這家公司仍從日本從事相關運作，包括指示芬太尼原料出貨及資金管理。

葛拉斯在26日其社群媒體X上發文表示，芬太尼和其他合成毒品正在奪走美國和日本人民的生命，而中共正蓄意加劇這場危機。他表示，阻止中共從中國販運芬太尼和合成毒品前體化學物質需要全球共同努力。透過與日本合作，可以阻止這些前體物質經由日本中轉與流通，從而保護美日社區與家庭。

大陸駐日本大使吳江浩27日對此回應，眾所周知，中國是當今世界禁毒政策最嚴格、最徹底的國家，也是列管毒品最多、管制最嚴的國家。美國既然如此重視芬太尼問題，為什麼至今仍未正式整類列管芬太尼類物質？為什麼罔顧民眾生命健康放任藥物泛濫？為什麼屢屢破壞同中國的禁毒合作？

吳江浩強調，打擊跨境毒品犯罪靠的是國際合作，而不是散布謊言、甩鍋推責。

此外，據媒體報導，菲律賓海軍發言人特立尼達（Roy Vincent Trinidad）近日也提到，大陸政府可能與菲近期多起海上毒品案有關，中共企圖通過運送毒品方式，摧毀菲律賓下一代。

大陸駐菲律賓大使24日對此回應稱，中菲執法部門在打擊毒品以及其他跨國犯罪方面開展了良好合作。堅決反對菲軍方個別人士信口雌黃，發表毫無根據、蓄意抹黑中國的言論，並奉勸菲軍方個別人士停止惡意抹黑攻擊中國。

大陸外交部發言人郭嘉昆在24日表示，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身。美方無視中方善意，對中國無理加徵芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。

芬太尼 毒品 中共

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