伊朗駐陸大使：支持習近平四點主張，伊願與陸推動落實全面合作計畫

據新華社報導，伊朗駐陸大使法茲里27日在北京表示，伊中兩國近來保持密切溝通，伊方支持習近平主席就中東當前事態提出的四點主張，感謝中方在聯合國安理會等多邊場合譴責以色列和美國打擊伊朗。他並表示伊朗願與中國推動落實中伊全面合作計畫。

中伊全面合作計畫是一涉及4000億美元的投資合作計畫，根據2021年在德黑蘭簽署的這份協議，中國對伊朗投資在25年內將達到4000億美元。除了設立自由貿易區，中國大陸與伊朗銀行、電信、港口、鐵路、全球導航系統等領域等數十項計畫中進行合作。但簽署後實質落實的進度甚微。

法茲里當天在伊朗駐華使館舉行的媒體會面會上表示，伊朗感謝中國政府和人民在伊朗最艱難時刻給予的支持。他說，伊方致力於推動伊中合作，願與中方共同推動落實伊中全面合作計劃，並攜手努力維護國際和區域安全。

法茲里是剛到北京履新不久的新任伊朗駐華大使，6月23日，大陸外交部部長助理劉彬剛會見了法茲里。當時劉彬說，中方高度關注區域局勢發展，反對侵害伊朗主權、安全和領土完整，反對激化矛盾、擴大衝突，願同伊方保持溝通，為恢復中東地區和平與穩定發揮建設性作用。法茲里也回應表示，感謝中方堅持公正立場，期待中方繼續為推動局勢降溫、維護國際公平正義發揮積極作用。

事實上，新任以色列駐陸大使貝以理也剛履新，劉彬在6月25日會面了貝以理。

而昨天的媒體見面會，報導稱，法茲里談到近期伊朗反擊以色列和美國的軍事攻擊時說，以色列和美國的目標是推翻伊朗政府、摧毀伊朗核能力、煽動伊朗人民反對政府，但這三點目標都未實現。他表示，伊朗的軍事反擊維護了國家穩定與團結。他指出，伊朗尚未用盡軍事反擊能力。

美國總統川普25日稱，美國與伊朗下週將舉行會談，並可能簽署協議。法茲里就此表示，伊朗從未主動離開過談判桌，但目前「並非談判良機」。他強調，只有美以放棄對伊朗的壓迫、霸凌等，伊朗才可能重新考慮談判。