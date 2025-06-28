關稅戰拖累、內需不振 陸工業企業利潤大減

美中關稅戰造成的衝擊和內需不振影響或陸續顯現。大陸國家統計局昨天公布，今年一到五月，大陸全國規模以上工業企業利潤從擴張轉為萎縮，年減達百分之一點一，尤其五月單月年減百分之九點一是翻轉主因，包括採礦業、石油業及汽車業獲利都衰退。大陸官員解讀，這是受有效需求不足、工業品價格下降及短期因素波動等多重因素影響。

在此之前，今年一到四月，大陸全國規模以上工業企業獲利成長百分之一點四，較今年前三月加速零點六個百分點，當時官方形容為「延續恢復向好態勢」。

據界面新聞，大陸國家統計局昨天公布的數據，一至五月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣二兆七二○四億元，較去年同期下降百分之一點一。五月單月，大陸全國規模以上工業企業利潤年減百分之九點一，成為前五月表現從擴張轉為萎縮的主因。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧分析，受有效需求不足、工業品價格下降及短期因素波動等多重因素影響，一到五月大陸規模以上工業企業利潤下降；從利潤構成看，投資收益等短期因素的去年同期基數較高，拖累一到五月規模以上工業企業利潤增速一點七個百分點。

于衛寧表示，一到五月，大陸各地有關部門加大力度推動「兩新」政策落地實施，有效釋放內需活力，帶動通用設備、專用設備行業利潤較去年同期分別增長百分之十點六、百分之七點一，下階段，要實施更積極有為的宏觀政策，做強大陸國內大循環，強化創新驅動，扎實推進工業高質量發展，為工業企業效益恢復打下穩固基礎。

分類來看，一至五月，規模較大的有採礦業實現利潤總額人民幣三五八○億元，年減達百分之廿九較多。其餘還有紡織業下降百分之一點八，化學原料和化學製品製造業下降百分之四點七，石油和天然氣開採業下降百分之十點四，汽車製造業下降百分之十一點九，煤炭開採和洗選業下降百分之五十點六。

不過，裝備製造業利潤同比增長百分之七點二，拉動全部規模以上工業利潤增長二點四個百分點。裝備製造業的八個行業中，有七個行業利潤實現增長。其中，電子、電氣機械、通用設備等行業利潤增長都超過兩位數，增速分別達百分之十一點九、百分之十一點六、百分之十點六。