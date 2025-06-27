陸委會邱垂正：和平不能建立在中共領導人的善意

陸委會主委邱垂正27日出席東海大學「兩岸關係與民主韌性營隊」活動，他說，疫後兩岸情勢發生轉變，共軍擾台成為常態，發布「懲獨22條」，對台全面極限施壓、步步進逼。我們堅持和平，但和平不能一廂情願建立在中共領導人的善意，而是要靠自己的實力和準備。

據陸委會，邱垂正和副主委沈有忠今日上午出席東海大學「兩岸關係與民主韌性營隊」活動，與學員們就國際及兩岸議題進行交流互動。

邱垂正在專題演講中指出，疫後兩岸情勢發生轉變，共軍擾台成為常態，發布「懲獨22條」，對台全面極限施壓、步步進逼。我們堅持和平，但和平不能一廂情願建立在中共領導人的善意，而是要靠自己的實力和準備。

他提到，賴總統已揭示台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，政府將落實和平四大支柱行動方案，承擔維護區域安全及全球和平的國際責任。

據陸委會表示，與會同學們與主委互動熱絡，表達對於中共對台壓迫及兩岸關係未來發展的關切。對此，邱垂正回應，面對威脅，要深化台灣民主防衛韌性，提高警覺，加強識讀，居安思危，全民團結共同面對威脅。

該營隊是陸委會結合大學資源，推動青年學生中國大陸及兩岸關係識讀的系列活動，以增進青年學生對中國大陸的認識與兩岸關係議題的思辨能力。

營隊安排學者專家講座課程、參訪漢翔工業，情境模擬成果發表等，讓來自各地高中、大學的近50名學員對於國際關係下的台海情勢、中國大陸社會實況、台灣民主韌性等，有更深入的了解。