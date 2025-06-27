快訊

前夫張育安嘔吐物嗆到肺猝逝 周遊感傷哽咽：我問心無愧

沒和哈米尼套好？美國襲擊3處核設施 伊朗外長鬆口「損害不小」

陸委會邱垂正：和平不能建立在中共領導人的善意

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
大陸委員會主委邱垂正(左二)於今(27)日上午出席東海大學「兩岸關係與民主韌性營隊」活動，與學員們就國際及兩岸議題進行交流互動。陸委會提供
大陸委員會主委邱垂正(左二)於今(27)日上午出席東海大學「兩岸關係與民主韌性營隊」活動，與學員們就國際及兩岸議題進行交流互動。陸委會提供

陸委會主委邱垂正27日出席東海大學「兩岸關係與民主韌性營隊」活動，他說，疫後兩岸情勢發生轉變，共軍擾台成為常態，發布「懲獨22條」，對台全面極限施壓、步步進逼。我們堅持和平，但和平不能一廂情願建立在中共領導人的善意，而是要靠自己的實力和準備。

據陸委會，邱垂正和副主委沈有忠今日上午出席東海大學「兩岸關係與民主韌性營隊」活動，與學員們就國際及兩岸議題進行交流互動。

邱垂正在專題演講中指出，疫後兩岸情勢發生轉變，共軍擾台成為常態，發布「懲獨22條」，對台全面極限施壓、步步進逼。我們堅持和平，但和平不能一廂情願建立在中共領導人的善意，而是要靠自己的實力和準備。

他提到，賴總統已揭示台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，政府將落實和平四大支柱行動方案，承擔維護區域安全及全球和平的國際責任。

據陸委會表示，與會同學們與主委互動熱絡，表達對於中共對台壓迫及兩岸關係未來發展的關切。對此，邱垂正回應，面對威脅，要深化台灣民主防衛韌性，提高警覺，加強識讀，居安思危，全民團結共同面對威脅。

該營隊是陸委會結合大學資源，推動青年學生中國大陸及兩岸關係識讀的系列活動，以增進青年學生對中國大陸的認識與兩岸關係議題的思辨能力。

營隊安排學者專家講座課程、參訪漢翔工業，情境模擬成果發表等，讓來自各地高中、大學的近50名學員對於國際關係下的台海情勢、中國大陸社會實況、台灣民主韌性等，有更深入的了解。

陸委會 關係 邱垂正

延伸閱讀

【重磅快評】沈伯洋說的句句經典 成了認知作戰的輪迴

基層人員也算 陸委會主委邱垂正：將朝全面管制所有公職赴陸修法

【重磅快評】邱垂正想管小紅書？美國都禁不了TikTok呢

邱垂正避答賴總統「併購說」是否矮化國格 藍委：主委別惱羞成怒

相關新聞

蕭美琴訪捷克遭尾隨險釀車禍 中：向來遵守法律法規

副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。中國外交部今天回應稱，中國外交人員向來遵守駐在國法律法規，敦促有...

兩岸青年微短劇大賽 國台辦朱鳳蓮：透過影像溝通兩岸

兩岸青年微短劇大賽頒獎典禮27日在橫店舉行，大陸國台辦發言人朱鳳蓮致詞表示，這次大賽為兩岸青年搭建了一個影片創作、文化交...

談王毅訪歐 陸外交部：維護自由貿易

大陸外交部今天證實，外長王毅將於6月30日至7月6日訪問歐盟總部並舉行第十三輪中歐高級別戰略對話，和訪問德國、法國舉行有...

前香港中聯辦主任鄭雁雄 獲任命全國人大職務

新華社今天報導，14屆中國全國人大常委會第16次會議今天上午在北京人民大會堂閉幕，會議經表決，任命鄭雁雄為全國人大教育科...

昔與金庸齊名！文化巨擘蔡瀾病逝享壽83歲 香港四大才子相繼殞落

與金庸、倪匡、黃霑並稱為「香港四大才子」的知名美食家、作家蔡瀾，於27日下午，由家人透過個人社交帳號，向外界公布他已於2...

蕭美琴險遭攻擊？捷克稱「陸方策畫破壞行動」 陸外交部強硬回應

面對捷克媒體報導，捷克軍情局稱，我副總統蕭美琴去年三月就職前訪問布拉格時，遭陸使館人員企圖發動「破壞行動」，大陸外交部發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。