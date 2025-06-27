中國海軍參謀長出事 被罷免全國人大代表職務

中國全國人大常委會今天公告，又有8名高官被罷免全國人大代表職務，其中包括海軍參謀長李漢軍。公告並未說明李漢軍被罷免的原因。

官拜海軍中將的李漢軍，去年4月首度以海軍參謀長的身分出席公開活動。

社群訊息顯示，李漢軍2月傳出被查，有消息稱他是被落馬的中央軍委委員苗華供出來的。苗華官拜海軍上將，因為涉嫌嚴重違法違紀，今天也被全國人大常委會免去中央軍委委員職務。

公開資料顯示，李漢軍，1965年10月生，浙江舟山人，1982年7月考入海軍大連艦艇學院。

李漢軍長期在海軍部隊任職，2014年晉升海軍少將，曾歷任中央軍委改革和編制辦公室副主任、中央軍委訓練管理部副部長、海軍指揮學院院長等職。據青島日報此前報導，2024年4月，李漢軍首度以海軍參謀長身分出席公開活動。

據中國人大網，中國全國人民代表大會常務委員會27日發布公告，海軍軍人代表大會決定罷免李漢軍的全國人大代表職務。依照有關規定，李漢軍的代表資格終止。

公告並未說明李漢軍被罷免的原因。

在此之前的2024年12月25日，全國人大常委會公告，共軍南部戰區前副司令員兼南部戰區海軍司令員李鵬程，因涉嫌嚴重違紀違法，2024年11月25日，海軍召開軍人代表大會決定罷免李鵬程的全國人大代表職務。

依照有關規定，李鵬程的代表資格終止。

今天被罷免全國人大代表職務的高官還有前山西省長金湘軍、廣西政府主席藍天立、雲南昆明市長劉佳晨、廣西欽州市長王雄昌、南京市人大常委會主任龍翔、中國一重集團副總經理陸文俊以及中國核工業集團副總工程師劉士鵬。他們都在今年稍早被查落馬。

本屆中國全國人大代表任期自2023年3月開始，當時實有代表2977人，今天又有8人被罷免，實有代表減為2917人。