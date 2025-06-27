談美中倫敦框架進展 陸外交部：望通過對話加強合作
就美中在倫敦舉行經貿會談，達成框架協定的進展，在今天大陸商務部證實稱，近日雙方「進一步確認了框架細節」，中方將「依法審批符合條件的管制物項出口申請」後，大陸外交部發言人郭嘉昆也表態稱，希望美方和中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識，通過溝通對話增進共識，減少誤解，加強合作。
郭嘉昆27日下午主持大陸外交部例行記者會，就媒體關切中美倫敦框架有關情況，他說，商務部的發言人已就此發表了有關評論。
他接著表示，希望美方和中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機制作用，通過溝通對話增進共識，減少誤解，加強合作，推動中美關係穩定健康可持續發展。
此前，路透報導引述白宮官員指，美國已與中國大陸達成稀土加快向美國出口的諒解。
後，大陸商務部今日稍早就此發布新聞發言人答問，證實指出，近日雙方「進一步確認了框架細節」，中方將「依法審批符合條件的管制物項出口申請」，並稱美方也將相應取消對華採取的一系列限制性措施。
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