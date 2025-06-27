兩岸青年微短劇大賽 國台辦朱鳳蓮：透過影像溝通兩岸

兩岸青年微短劇大賽頒獎典禮27日在橫店舉行，大陸國台辦發言人朱鳳蓮致詞表示，這次大賽為兩岸青年搭建了一個影片創作、文化交流、產業合作和交流互促的平台，她呼籲影視界一起通過影像溝通兩岸。典禮上，台北影音公會與橫店影視城進行合作簽約，未來將進行包含人才培養在內，多面向的影視青年交流活動。

此次比賽分為短視頻（短影音）組、微短劇組，共有900多部影片報名，2組分別頒發10名優勝獎、5名三等獎、3名二等獎、1名一等獎。2個組別的一等獎皆由大陸劇組獲得。

獲得大賽微短劇組二等獎的《跳繩》台灣劇組代表稱，無論是共同拍攝劇本交流，還是技術學習，希望未來能夠看到更多兩岸創作者攜手合作，用作品建立起真正的文化連結。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮致詞表示，兩岸青年微短劇大賽今年是第一次舉辦，可以說是恰逢其時，為兩岸青年搭建了一個影片創作、文化交流、產業合作和交流互促的平台，我們（國台辦）對此積極支持。

朱鳳蓮指出，現在大陸的網路影片用戶已經超過10.68億，台灣的網路影片用戶也超過了1,840萬，短影片和微短劇成為兩岸民眾獲取資訊、娛樂放鬆的一種重要的形式，且去年微短劇市場規模已超過505億元人民幣，期待大賽助力兩岸業者搭上微短劇發展的大潮。

朱鳳蓮說，影片創作的核心是以文化人，以意通心，所有優秀的短影片、微短劇都有一個共同的特點，就是能夠打動人，「這樣的作品是必然符合中華文化審美的作品，因為這是由中華文化基因所決定的」。「我們期待助力兩岸的業者弘揚中華優秀傳統文化」。

朱鳳蓮指出，當前還有三分之二的台灣民眾沒有到過大陸，對大陸有很多的誤解和不瞭解。得益於新媒體發展，現在兩岸民眾可以通過短影片、微短劇來看到彼此的生活，她並喊話影視界、互聯網平台、專家學者等一起通過影像溝通兩岸、帶動流行、展示未來。

台北市影音節目製作商業同業公會理事長陳仲祺活動後受訪強調稱，這是一次純民間性的交流，兩岸青年有很多地方可以互補，希望提供兩岸年輕人一個影視交流的平台。他指出，大陸年輕人在技術方面有非常好的基礎底子，台灣年輕人的想法蠻有創意，在互補狀態下，可以創作出很多很好的作品。

頒獎典禮上，台北影音公會與橫店影視城進行合作簽約。陳仲祺說，這是兩岸影視青年交流的一大步，未來會採取很多合作，比如人才培養。台灣很多影視學員都可以來橫店交流、實習 ，大陸年輕人也可以到台灣看看。