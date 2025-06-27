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談王毅訪歐 陸外交部：維護自由貿易

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆說，中歐有必要加強戰略溝通、展開協調合作，共同維護世界和平穩定，維護多邊主義和自由貿易。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆說，中歐有必要加強戰略溝通、展開協調合作，共同維護世界和平穩定，維護多邊主義和自由貿易。（路透）

大陸外交部今天證實，外長王毅將於6月30日至7月6日訪問歐盟總部並舉行第十三輪中歐高級別戰略對話，和訪問德國、法國舉行有關高級別對話。大陸外交部發言人郭嘉昆27日下午在記者會上表示，當前單邊主義、保護主義、霸凌行徑甚囂塵上，中歐有必要加強戰略溝通、展開協調合作，共同維護世界和平穩定，維護多邊主義和自由貿易。

對於王毅將訪問歐盟總部並舉行中歐高級別戰略對話，郭嘉昆說，今年是中國和歐盟建交50周年，中歐關係發展面臨重要機遇。

他表示，當前世界百年變局加速演進，單邊主義、保護主義、霸凌行徑甚囂塵上，作為世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，中歐有必要加強戰略溝通、展開協調合作，共同維護世界和平穩定，維護多邊主義和自由貿易，維護國際規則和公平正義，堅定做動蕩世界中的穩定性、建設性力量。

至於王毅也將訪問德國，並舉行中德外交與安全戰略對話。郭嘉昆表示，在百年變局加速演進、各類挑戰交織疊加的背景下，中德作為世界第二、第三大經濟體和具有全球影響的大國，更要展現大國擔當，堅定站在歷史正確的一邊。

郭嘉昆說，王毅此訪是德國新政府成立後中國外長首次訪德，將和德國外長瓦德富爾共同主持第八輪中德外交與安全戰略對話。

他說，中方期待和德方一道落實大陸國家主席習近平和德國總理梅爾茨5月通話共識，密切戰略溝通、加強務實合作，推動中德全方位戰略夥伴關係取得新發展，為動蕩世界注入確定性、穩定性和正能量。

王毅 德國 外交部

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