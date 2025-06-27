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昔與金庸齊名！文化巨擘蔡瀾病逝享壽83歲 香港四大才子相繼殞落

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
知名美食家、作家蔡瀾，於27日下午，由家人透過個人社交帳號，向外界公布他已於25日在醫院安詳離世的訊息。(取材自新快報)
知名美食家、作家蔡瀾，於27日下午，由家人透過個人社交帳號，向外界公布他已於25日在醫院安詳離世的訊息。(取材自新快報)

金庸倪匡、黃霑並稱為「香港四大才子」的知名美食家、作家蔡瀾，於27日下午，由家人透過個人社交帳號，向外界公布他已於25日在醫院安詳離世的訊息。

據蔡瀾個人微博，蔡瀾先生於25日，在親友陪伴下於香港養和醫院安詳離世，享壽83歲。發布訊息稱，遵從先生（蔡瀾）意願，未免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已火化。

公開資訊顯示，蔡瀾，1941年8月18日出生於新加坡，祖籍廣東潮州，後來定居香港。身兼美食家、專欄作家、電視節目主持人等角色。

蔡瀾曾與金庸、倪匡、黃霑並稱為「香港四大才子」，近年他在大陸註冊了不少餐飲公司，於北京、深圳、廣州等地都有實體門市。如今隨蔡瀾去世，「香港四大才子」均已於近年陸續離世。

蔡瀾微博帳號發布死訊。取自微博
蔡瀾微博帳號發布死訊。取自微博

香港 金庸 倪匡

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