昔與金庸齊名！文化巨擘蔡瀾病逝享壽83歲 香港四大才子相繼殞落

與金庸、倪匡、黃霑並稱為「香港四大才子」的知名美食家、作家蔡瀾，於27日下午，由家人透過個人社交帳號，向外界公布他已於25日在醫院安詳離世的訊息。

據蔡瀾個人微博，蔡瀾先生於25日，在親友陪伴下於香港養和醫院安詳離世，享壽83歲。發布訊息稱，遵從先生（蔡瀾）意願，未免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已火化。

公開資訊顯示，蔡瀾，1941年8月18日出生於新加坡，祖籍廣東潮州，後來定居香港。身兼美食家、專欄作家、電視節目主持人等角色。