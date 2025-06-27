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前香港中聯辦主任鄭雁雄 獲任命全國人大職務

中央社／ 台北27日電
14屆中國全國人大常委會第16次會議今天上午在北京人民大會堂閉幕，會議經表決，任命鄭雁雄為全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。（中通社）
14屆中國全國人大常委會第16次會議今天上午在北京人民大會堂閉幕，會議經表決，任命鄭雁雄為全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。（中通社）

新華社今天報導，14屆中國全國人大常委會第16次會議今天上午在北京人民大會堂閉幕，會議經表決，任命鄭雁雄為全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。鄭雁雄上月突然被免去香港中聯辦主任的職務，引來外界揣測。

中國國家人力資源和社會保障部5月30日深夜突然在網站公布，任命周霽為駐香港特別行政區聯絡辦公室主任、香港維護國家安全委員會國家安全事務顧問；同時免去鄭雁雄的中聯辦主任、國務院港澳辦副主任、香港國安委國安事務顧問的職務。

當時外界對於鄭雁雄突然被免去中聯辦主任一職，有不同揣測。其後路透社引述知情人士報導，長和集團擬將旗下巴拿馬運河港口在內的海外港口業務出售給美國貝萊德（BlackRock）等財團一事，讓中國高層措手不及，鄭雁雄被認為須負部分責任，恐是他去職的原因。

香港信報曾引述消息人士報導，鄭雁雄被免職後曾主動向部分政界人士發出訊息，並親撰「愛港情未了，履職終有期。若問何所慰，治興已端倪」，更預告「北京見」。

香港 巴拿馬運河 主任

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