中國外交部：王毅6/30至7/6訪歐盟總部與德法
中國外交部發言人今天宣布，外交部長王毅將於6月30日至7月6日訪問歐盟總部、德國、法國，並將舉行有關高級別對話。
中國外交部發言人今天宣布，應歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）、德國外長瓦德福（Johann Wadephul）、法國外長巴霍（Jean-NoelBarrot）邀請，王毅將於6月30日至7月6日訪問歐盟總部並舉行第13輪中歐高級別戰略對話，訪問德國並舉行第8輪中德外交與安全戰略對話，訪問法國舉行中法外長會談並出席中法高級別人文交流機制新一次會議。
在布魯塞爾期間，王毅還將與比利時總理德威弗（Bart De Wever）、比利時外長佩瑞弗（MaximePrévot）分別會見、會談。
根據德媒此前報導，王毅此訪是為7月下旬的中歐峰會做準備。
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