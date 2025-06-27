蕭美琴險遭攻擊？捷克稱「陸方策畫破壞行動」 陸外交部強硬回應

面對捷克媒體報導，捷克軍情局稱，我副總統蕭美琴去年三月就職前訪問布拉格時，遭陸使館人員企圖發動「破壞行動」，大陸外交部發言人郭嘉昆今天否認說，大陸外交人員向來遵守駐在國法律法規，敦促有關方面不要被「台獨」分裂勢力挑撥利用，不要無事生非、惡意炒作，干擾破壞兩國關係。

據北京日報，郭嘉昆今日主持大陸外交部例行記者會時，路透社記者提問稱，據捷克媒體報道，蕭美琴去年訪問捷克期間遭人員尾隨，並且有人試圖攻擊她。中方對此有何評論？

郭嘉昆對此回應說，捷克允許「台獨」頑固分子蕭美琴竄訪，嚴重違背「一個中國原則」和捷方對華政治承諾，「粗暴干涉中國內政」，中方已就此表達強烈不滿和堅決反對。

郭嘉昆接著強調，「中國外交人員向來遵守駐在國法律法規」。中方敦促有關方面不要被「台獨」分裂勢力挑撥利用，不要無事生非、惡意炒作，干擾破壞兩國關係。

他還說，民進黨當局無論如何變換花樣搞倚外謀「獨」，都掩蓋不了其險惡圖謀，注定失敗。