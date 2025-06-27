馬英九在陸談和平民主統一 陸委會：沒有評論
前總統馬英九赴陸並出席敦煌研究院舉辦的兩岸弘揚中華文化活動，致詞時拋出「和平民主統一」主張，並稱要尊重台灣人民意願。對於馬英九的政治主張，陸委會表示「沒有評論」。
前總統馬英九14日起至27日率馬英九基金會「大九學堂」學員訪問中國，26日出席敦煌研究院舉辦的兩岸弘揚中華文化活動並致詞。
馬英九在致詞中表示「很高興能在這些年不斷推動兩岸關係」，更稱「我的主張是兩岸要和平民主統一」，「和平」是「不要使用武力或是武力的威脅」、「民主」是「尊重台灣人民的意願」。
對於馬英九拋出的政治主張，陸委會回應中央社詢問時僅稱「沒有評論」。
同樣出席這場活動的中國大陸國台辦主任宋濤，在隨後的致詞稱，「台灣是兩岸中國人的台灣，台灣的前途命運要由兩岸全體中國兒女來共同決定」，並重申堅決反對台獨，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，「把兩岸關係發展的前途命運牢牢掌握在兩岸中國人的手中」。
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