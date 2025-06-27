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暑假將至 陸委會提醒赴港澳留意當地法規、勿闖禁地

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
暑假是國人出遊旺季，陸委會提醒赴港澳須注意當地法規，誤闖中共劃設禁地。中通社）
暑假是國人出遊旺季，陸委會提醒赴港澳須注意當地法規，誤闖中共劃設禁地。中通社）

暑假將至，國人迎來出遊旺季，陸委會27日提醒，民眾赴港澳留意當地法規，多利用「國人赴陸港澳動態登錄系統」，急難可聯繫駐港澳辦事處，強化人身安全保障。同時，也應避免接近或進入香港列為國安禁地或毗鄰禁地之處。

陸委會表示，港澳法令對於入出境可以攜帶的物品項目之規範與台灣不同，前往或過境港澳切勿攜帶瓦斯防狼噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀等物品，避免觸法致延誤行程。

對於被香港列為國安禁地或毗鄰禁地之處，以及入出境可以攜帶的物品項目，陸委會表示可參考陸委會官網公告，以及香港警務處、香港海關、澳門海關網頁公告等。

其中，據陸委會公布之「赴香港要小心!勿接近香港國安禁地」，根據香港去年三月實施之「維護國家安全條例」規定內容，位於香港的防衛工事、軍火庫、軍事或國防設施、軍事禁區等，為香港國安禁地；香港特首如認為香港某地為維護國安所需，可宣布該地方為禁地；接近、查察、從上方或下方越過、進入或接達禁地，或出現於毗鄰禁地之處，或以無人工具作出前述作為，均可能遭港府控罪。

另，據陸委會公布，今年5月生效之香港「維護國家安全（禁地宣布）令」，以下地點之中共駐港國安公署占用處為禁地，包括香港銅鑼灣道148號(原為維景酒店)、香港城市花園道9號(原為城市花園酒店)、香港干諾道西152號(原為港島太平洋酒店)、九龍暢通道1號(紅磡維景酒店)、九龍海輝道與深旺道交界、九龍海帆道等。

陸委會稱，為強化國人安全保障，陸委會官網設有「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，考量港澳情勢變化及因應當地法令規定與執法趨勢，香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議國人避免非必要旅行，另外，可參閱「前往或過境港澳注意事項」相關資訊，審慎評估前往或過境港澳行程，並於出發前至陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」系統進行登錄。

陸委會也說，倘在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012）或陸委會澳門辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）尋求協助。

香港特首 陸委會 國安

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