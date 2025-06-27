陸證實王毅將訪歐盟、德法 舉行高級別對話

在中歐峰會將於七月下旬登場前，大陸外交部今天宣布，應歐盟和德國、法國方邀請，大陸外長王毅將於6月30日至7月6日訪問歐盟總部並舉行第十三輪中歐高級別戰略對話，和訪問德國、法國舉行有關高級別對話。

據大陸外交部，大陸外交部發言人27日宣布，應歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯、德國外長瓦德普爾、法國外長巴羅邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於6月30日至7月6日訪問歐盟總部並舉行第十三輪中歐高級別戰略對話，訪問德國並舉行第八輪中德外交與安全戰略對話，訪問法國舉行中法外長會談並出席中法高級別人文交流機制新一次會議。

大陸外交部稱，在布魯塞爾期間，王毅還將和比利時首相德韋弗、副首相兼外交大臣普雷沃分別會見、會談。

早前，德媒德國商報就引述中德兩國外交圈消息報導稱，王毅將於七月初前往柏林、布魯塞爾和巴黎舉行會談，為定於七月24至25日在北京舉行的中歐峰會做準備。

這將是王毅今年第二次訪問德國，他二月曾赴德出席慕尼黑安全會議。在中歐關係因歐盟稀土短缺問題，和雙方經貿紛爭包括電動汽車反補貼案、白蘭地反傾銷案、限制陸企參與醫療器械的招標等爭議之際，為迎接中歐峰會，王毅此行如何化解分歧受到關注。