習近平見厄瓜多總統 簽「一帶一路」合作規劃

大陸推動「一帶一路」倡議朋友圈再擴大。據新華社，大陸國家總理習近平27日在北京，分別會見了南美國家厄瓜多總統諾波亞，和非洲國家塞內加爾總理奧斯曼．松科，其中，習近平與諾波亞共同見證簽署兩國關於共同推進「一帶一路」建設的合作規劃。習近平說，要促進中拉友好，共謀發展振興，共建中拉命運共同體。

據新華社，習近平27日上午，在北京人民大會堂會見來華出席夏季達沃斯論壇的厄瓜多總統諾波亞。

習近平稱，厄瓜多加入共建「一帶一路」大家庭，雙方簽署自由貿易協定，在能源、礦業、電力、基礎設施建設等領域展開了富有成效的合作。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中厄關係，願和厄方一道努力，推動中厄全面戰略夥伴關係不斷走深走實，更好造福兩國人民。

習近平強調，中厄雙方要做互尊互信的好朋友、共同發展的好夥伴。繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，加強各領域各層級交往，增進治國理政經驗交流。落實好重點合作項目，推動取得切實成果，推動雙邊貿易再上新台階。加強教育、文化、媒體、青年等領域交流，深化互學互鑒。落實好中拉論壇第四屆部長級會議成果，促進中拉友好，共謀發展振興，共建中拉命運共同體，為世界和平與發展注入正能量。

據中方發布，諾波亞說，厄方期待不斷深化對華關係，加強經貿往來，密切科技、文化、教育、青年等領域合作，更好造福兩國人民。會見後，兩國元首共同見證簽署《中華人民共和國政府與厄瓜多共和國政府關於共同推進「一帶一路」建設的合作規劃》。

同日，習近平也與同樣來出席夏季達沃斯論壇的塞內加爾總理松科舉行會見。習近平提到，去年九月他和塞內加爾總統法耶一道主持中非合作論壇北京峰會，引領中非關係進入共築新時代全天候命運共同體的新階段，中方願和塞方加強團結合作，深入推進中塞全面戰略合作夥伴關係，為兩國人民帶來更多福祉，為中非友好和全球南方合作注入更多動力。

據央視新聞，習近平提到，中方願和塞方密切合作，落實好中非「十大夥伴行動」，實施更多惠民工程，鼓勵中國企業參與塞內加爾新能源、數位基礎設施建設等領域投資，做合作共贏的夥伴；松科則說，塞方堅定奉行「一個中國原則」，期待和中方深化全面戰略合作夥伴關係，推進共建「一帶一路」，密切貿易、投資、能源等領域合作。