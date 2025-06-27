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現場直擊／馬英九結束訪問行程 敦煌機場陸大陣仗送機

聯合報／ 特派記者廖士鋒／敦煌即時報導
大九學堂學員比馬英九提早超過半小時到機場，依據正常安檢流程進去。（記者廖士鋒／攝影）
大九學堂學員比馬英九提早超過半小時到機場，依據正常安檢流程進去。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九27日上午結束在大陸的訪問行程，啟程返回台灣，在敦煌機場，陸方人員大陣仗送機，不過仍未見有大陸國台辦高層在場。

本報記者27日上午就在敦煌機場等候，約莫在11點半左右，大九學堂學員先行抵達機場，循正常通道進入並安檢，而約莫12點06分，馬英己車隊抵達，除了先導的警車外還有3輛考斯特，第一輛為馬英九一行搭乘，其餘車輛則是大批陸方陪同人員。

馬英九此次仍獲得陸方禮遇，不用走安檢通道，直接經過貴賓通道進入機場，隨同人員有大批陸方官員，據目測觀察，陪同的最高層為中共甘肅省委常委兼統戰部部長孫雪濤，未見有大陸國台辦系統的高階官員，與上午馬英九參訪太陽能發電廠相同。

據悉，宋濤已於上午搭乘飛機返回北京，本報記者也稍早在抵達機場時，現場看到疑似是宋濤的考斯特座車。

本報記者想向前拍照時，安保人員表示不能再靠近了，記者回應說「想拍馬先生」，對方才允許在原地拍照，但「不能再靠近了」。

馬英九預計搭乘吉祥航空班機自敦煌莫高機場飛抵上海，並於晚間飛回桃園機場

這趟第四度訪問大陸，馬英九14日起，先後抵達福建廈門、寧德、福州、武夷山，甘肅的天水、武威、蘭州、酒泉、嘉峪關、敦煌等地，並於27日參觀莫高窟，其後發表談話拋出主張兩岸「和平民主統一」，其中，和平是「不要使用武力或者是武力的威脅」，民主就是要「尊重台灣人民的意願」，現場包含大陸方面人員，響起熱烈掌聲，也受到廣泛關注。

馬英九一行27日中午抵達敦煌機場準備起飛，陸方安保人員不願讓一般民眾接近。（記者廖士鋒／攝影）
馬英九一行27日中午抵達敦煌機場準備起飛，陸方安保人員不願讓一般民眾接近。（記者廖士鋒／攝影）
27日上午目測沒有看到大陸國台辦官員陪同馬英九到機場。（記者廖士鋒／攝影）
27日上午目測沒有看到大陸國台辦官員陪同馬英九到機場。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九 桃園機場 宋濤

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