中共策畫攻擊蕭美琴 陸委會：強烈譴責要求公開道歉

捷克媒體近日報導稱，捷克軍情局證實，我副總統蕭美琴去年三月就職前訪問布拉格時，中國大陸駐布拉格大使館企圖對蕭美琴發動「破壞行動」陸委會今天對此表示強烈譴責，要求中方出面說明並公開道歉

陸委會今發布新聞稿稱，「針對捷克情報局日前證實，蕭副總統去年3月以副總統當選人身分出訪捷克之際，中共駐捷克使館人員對其跟監、情蒐，甚至企圖駕車衝撞，嚴重威脅蕭副總統及隨行人員之人身安全」，陸委會嚴正抗議並強烈譴責中共惡劣行徑，要求中方應立即出面說明並公開道歉。

陸委會表示，中共一再罔顧台灣民意，對我國民主選舉產生之副國家元首籌謀暴力威脅，甚至在正、副總統尚未就職前，即企圖對我方進行恐攻威嚇，不但充分暴露中共政權暴力本質，更證明毫無與台灣民選政府善意溝通的誠意。

陸委會強調，北京當局應立即就此次違反國際規範、危害人身安全的不文明行徑，向台灣及國際社會公開說明並道歉，承諾停止一切對台灣官員及國人之騷擾、恐嚇行動。陸委會呼籲國際共同譴責中共極權擴張，恣意於他國遂行恐怖威脅行動，要求中方遵守、履行國際規範，勿一再成為國際社會的麻煩製造者。

總統府發言人郭雅慧昨也已經表示，對於中國這種違背國際規則，為國際社會帶來風險與危險的不法行為，我方表達強烈的譴責。