馬英九訪陸14天最後一站 參觀敦煌塔式太陽能發電廠

前總統馬英九第四度訪問大陸，行程最後一天的最後一個參訪點，為敦煌的塔式太陽能發電廠，此次的陪同人員未見有大陸國台辦系統高階官員，僅有甘肅省系統的高層官員，包含省委常委孫雪濤等省級幹部陪同參訪。

馬英九一行於上午抵達首航高科開發的「100兆瓦」塔式太陽能發電項目，參觀特別的塔式太陽能發電廠。陪同人員有中共甘肅省委常委兼統戰部部長孫雪濤、中共酒泉市委書記王立奇等，至於國台辦系統則罕見沒有高級官員在場，包含國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌、趙世通都沒有現身。此前在昨日宋濤甫陪同馬英九參觀莫高窟，並一齊出席兩岸共同弘揚中華文化活動。

而馬英九27日參訪的太陽能電廠，是大陸相當特別的技術。一般民眾對大陸太陽能的印象，主要還是太陽能電板的發電方式，不過，在甘肅西部的沙漠區塊，近年來卻已經有非常大規模的「光能」電廠投入運行。

據了解，甘肅敦煌就有兩間大型太陽能企業。敦煌大成聚光熱電有限公司興建的「50兆瓦線性菲涅爾光熱發電項目」，以及由首航高科開發的「100兆瓦」塔式光熱（太陽能）發電項目。

馬英九一行參訪的是後者。根據首航高科董事長黃文博的介紹，該發電系統主要是由太陽集熱系統和發電系統組成，其中熔鹽吸熱塔高達260公尺，正常天氣也具備24小時發電能力。工程於2018年底成功併網發電。

與線性菲涅爾式發電不同，塔式太陽能發電必須使用定日鏡，照向吸熱塔，來整體加溫這座塔，並進行後續的熱能轉換為電能的發電機組工作。

黃文博曾向台灣媒體指出，電廠現場有1萬2000片定日鏡，每片相當於一個小套房大（34.78坪），共構成78環的形狀，玻璃鏡片全數射向那根吸熱塔，再儲存到儲熱罐。儲熱罐容量為1100兆瓦時，相當於可供應全敦煌20萬人口用兩天時間，同樣是用液體熔鹽（可加熱達565℃），根據需要跟水進行換熱，而水變成蒸氣後，利用汽輪機發電，同時將水冷凝。如此熔鹽與水的循環，就可達到24小時發電。這種發電的後半部原理，跟線性菲涅爾式發電並無根本差異。

在使用年限上，電站的設計是按照30年壽命來進行，主要的「眉角」在於，每片鏡子的軸，是最容易磨損的，而目前就是按照可以用到30年為期，來設定其精度，使其即使到了30年，仍能控制在發電所需要的反射角度範圍。

據了解，敦煌這座塔式太陽能發電場，這種規模的機組，是全亞洲第一台，最高紀錄是一個月發電量達到3300多萬度，相當驚人。按照規劃，大陸每年將會建立30個這種塔式太陽能發電場，到2030年有300個這種電站，主要分布於甘肅、內蒙古、青海、新疆與西藏等地。因為電廠要求陽光好、少風少雲少雨、空氣通透度高。

至於成本方面，據了解兩種技術路線所發出來的電，在兩年前的成本，都在每度電8毛錢人民幣左右（約合台幣3.5元）。但隨著電站建設的增加，預期零件成本在量產後會下降，也能降低發電成本。