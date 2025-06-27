快訊

勸戴口罩遭殺！紙雕師砍死超商員工一審死刑 更一審逃死判無期

小米AI眼鏡來了！內建1200萬畫素鏡頭、電致變色鏡片 可進行直播

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

陸副外長華春瑩：試圖歪曲聯大2758決議是侵犯中國主權

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸副外長華春瑩26日在一場國際法論壇上表示，試圖歪曲掏空聯大第2758號決議是「對中國主權和領土完整的侵犯」。（美聯社）
大陸副外長華春瑩26日在一場國際法論壇上表示，試圖歪曲掏空聯大第2758號決議是「對中國主權和領土完整的侵犯」。（美聯社）

大陸副外長華春瑩26日在一場國際法論壇上表示，試圖歪曲掏空聯大第2758號決議是「對中國主權和領土完整的侵犯」，也是對戰後國際秩序的公然挑釁，她喊話要堅定捍衛主權平等原則，任何人、任何國家都無權凌駕於國際法之上。

近來尤其今年正值中共將隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年、台灣光復八十周年之際，中方不斷宣揚其對聯大第2758號決議與「一個中國原則」連結，強化中方對主權和領土完整論述的立場。

據大陸外交部27日發布訊息，26日，華春瑩在北京出席第三屆發展中國家與國際法論壇開幕式並致辭。她說，80年來，以聯合國為核心、以多邊主義為基石的國際體系，在促進世界和平與發展方面發揮重要作用。當前多邊主義和國際法治面臨前所未有的挑戰。中國願和全球南方國家攜手努力，共同維護聯合國和國際法權威，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

華春瑩還表示，堅定捍衛主權平等原則，任何人、任何國家都無權凌駕於國際法之上，「試圖歪曲掏空聯大第2758號決議是對中國主權和領土完整的侵犯，也是對戰後國際秩序的公然挑釁」。

她也說，要堅持和平解決爭端，歡迎更多國家積極加入國際調解院。要促進可持續、共同發展，維護國際公平正義。

這場論壇以「聯合國成立80周年與國際法的發展：發展中國家的貢獻」為主題，由中國國際法學會、亞洲國際法律研究院、武漢大學國際法研究所在聯合國憲章日聯合主辦。

據中方發布，論壇有來自聯合國、非盟、亞非法協等國際組織的代表以及英國、法國、荷蘭、澳大利亞、印度、獅子山、阿爾及利亞等國知名國際法專家，部分國家駐華使節，國內高校研究機構、實務部門代表約300人與會。

華春瑩 聯合國 2758號決議

延伸閱讀

王毅：陣營對抗已完全過時 中國反對世界重回叢林法則

藍指金馬禁限制水域修法未放棄主權 綠：反對到底

禁限水域交海委會公告非矮主權 陳永康：避免升高衝突

影響力下滑、全球多地衝突…聯合國成立滿80週年 面臨質疑聲浪

相關新聞

馬英九訪陸14天最後一站 參觀敦煌塔式太陽能發電廠

前總統馬英九第四度訪問大陸，行程最後一天的最後一個參訪點，為敦煌的塔式太陽能發電廠，此次的陪同人員未見有大陸國台辦系統高...

陸副外長華春瑩：試圖歪曲聯大2758決議是侵犯中國主權

大陸副外長華春瑩26日在一場國際法論壇上表示，試圖歪曲掏空聯大第2758號決議是「對中國主權和領土完整的侵犯」，也是對戰...

現場直擊／馬英九結束訪問行程 敦煌機場陸大陣仗送機

前總統馬英九27日上午結束在大陸的訪問行程，啟程返回台灣，在敦煌機場，陸方人員大陣仗送機，不過仍未見有大陸國台辦高層在場...

中共策畫攻擊蕭美琴 陸委會：強烈譴責要求公開道歉

捷克媒體近日報導稱，捷克軍情局證實，我副總統蕭美琴去年三月就職前訪問布拉格時，中國大陸駐布拉格大使館企圖對蕭美琴發動「破...

王毅：陣營對抗已完全過時 中國反對世界重回叢林法則

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅26日在北京同亞美尼亞外交部長米爾佐揚舉行會談。王毅表示，我們正處於全球化時代，「全球...

甘肅省委書記：隴台相隔千里但文化交流從未間斷

馬英九基金會與敦煌研究院26日下午舉行了兩岸共同弘揚中華文化活動，出席的甘肅省委書記胡昌升致詞時強調，甘肅與台灣是雖然相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。