陸副外長華春瑩：試圖歪曲聯大2758決議是侵犯中國主權

大陸副外長華春瑩26日在一場國際法論壇上表示，試圖歪曲掏空聯大第2758號決議是「對中國主權和領土完整的侵犯」，也是對戰後國際秩序的公然挑釁，她喊話要堅定捍衛主權平等原則，任何人、任何國家都無權凌駕於國際法之上。

近來尤其今年正值中共將隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年、台灣光復八十周年之際，中方不斷宣揚其對聯大第2758號決議與「一個中國原則」連結，強化中方對主權和領土完整論述的立場。

據大陸外交部27日發布訊息，26日，華春瑩在北京出席第三屆發展中國家與國際法論壇開幕式並致辭。她說，80年來，以聯合國為核心、以多邊主義為基石的國際體系，在促進世界和平與發展方面發揮重要作用。當前多邊主義和國際法治面臨前所未有的挑戰。中國願和全球南方國家攜手努力，共同維護聯合國和國際法權威，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

華春瑩還表示，堅定捍衛主權平等原則，任何人、任何國家都無權凌駕於國際法之上，「試圖歪曲掏空聯大第2758號決議是對中國主權和領土完整的侵犯，也是對戰後國際秩序的公然挑釁」。

她也說，要堅持和平解決爭端，歡迎更多國家積極加入國際調解院。要促進可持續、共同發展，維護國際公平正義。

這場論壇以「聯合國成立80周年與國際法的發展：發展中國家的貢獻」為主題，由中國國際法學會、亞洲國際法律研究院、武漢大學國際法研究所在聯合國憲章日聯合主辦。

據中方發布，論壇有來自聯合國、非盟、亞非法協等國際組織的代表以及英國、法國、荷蘭、澳大利亞、印度、獅子山、阿爾及利亞等國知名國際法專家，部分國家駐華使節，國內高校研究機構、實務部門代表約300人與會。