甘肅省委書記：隴台相隔千里但文化交流從未間斷

馬英九基金會與敦煌研究院26日下午舉行了兩岸共同弘揚中華文化活動，出席的甘肅省委書記胡昌升致詞時強調，甘肅與台灣是雖然相隔千里，但隴台文化交流從未間斷。甘肅將秉持兩岸一家親的理念，「加力推動隴台交流交往」。

出席參與上述活動有前總統馬英九、大陸國台辦主任宋濤、中共甘肅省委書記胡昌升、敦煌研究院名譽院長樊錦詩以及兩岸高校師生代表、敦煌研究院職工代表共計180餘人。

胡昌升在致詞時提到，自己代表中共甘肅省委、省人大、省政府、省政協和2,500萬隴原人民，對各位嘉賓的到來表示熱烈歡迎，對長期以來關心支持兩岸的交流合作的各界人士致以誠摯的敬意。他強調兩岸同胞同根同源，同文同種，誰也無法隔斷我們的血脈親情。他指出甘肅與台灣是雖然相隔千里，但隴台文化交流從未間斷。

具有歷史學博士學位的胡昌升說，甘肅是中華民族和華夏文明的重要發祥地，歷史文化遺跡星羅棋布，各類文化遺產燦若星辰。甘肅史前文化源遠流長，以甘肅發現地命名的古文化類型就有大地灣、馬家窯、寺窪等13個，河西白石岩溶洞遺址，丹尼索瓦人化石將人類帶上青藏高原的歷史提前到了19萬年前，秦安大地灣文化、馬家窯彩陶文化都有重要的意義。

他並指，馬英九先生參訪的武威白塔寺，大家看到了白塔寺是西藏回歸中國版圖的一個歷史見證輪，雷台漢墓出土的奔騰馬是中國旅遊標誌，甘肅絲路文化悠久燦爛，西漢張騫鑿空西域開闢通道，一條絲綢之路橫亙萬里，綿延千年。大陸4大石窟，甘肅就有兩個，敦煌莫高窟享有世界藝術寶庫盛名。麥積山石窟素有東方雕塑陳列館的美麗；甘肅古長城超過大陸長城總長的1/6，其中戰國的秦、漢、明三個時代的長城3,654公里，居大陸第二位。明長城是1,738公里，居大陸第一位。馬英九先生一行參訪的嘉峪關，是明代萬里長城的西端起點，也是古絲綢之路的交通要衝。

胡昌升最後說，將秉持兩岸一家親的理念，加力推動隴台交流交往，攜手築牢中華民族共同體意識。希望與台灣同胞共同傳承中華經典，弘揚中華文化，增進兩岸同胞文化認同，築牢兩岸關係發展的思想根基。希望更多的台灣同胞，特別是青年朋友來甘追夢、築夢、圓夢。希望兩岸同胞堅守中華文化立場，堅定中華文化自信，同心同向，攜手前行，共同創造美好的未來。

敦煌研究院黨委書記程亮表示，敦煌是絲綢之路的文明交匯座標，是中華文明的精神標識，以敦煌文化為代表的中華優秀傳統文化，更是兩岸中華兒女共同的珍貴遺產。本次活動以兩岸共同弘揚中華文化，共促民族復興為主題，依託敦煌豐富文化遺產優勢，開展兩岸文化領域的交流活動。相信此次活動將對進一步闡發中華文化的時代內涵，促進兩岸同胞的心靈契合，增強中華文化自信產生積極的作用。

上述活動還有馬英九、宋濤的致詞，並罕見邀請到樊錦詩發表演講，主題為「敦煌文化遺產的智慧啟示」，樊錦詩出生於1938年的北平，長期在敦煌研究文化藝術，對於推動敦煌文化遺產的保存跟發展，成就深受大陸各界肯定。