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會見以新任大使貝以理 陸部長助理劉彬：武力無法帶來持久和平
2025年6月26日，外交部部長助理劉彬會見以色列新任駐華大使貝以理。劉彬對貝以理表示，武力無法帶來持久和平，對話談判才是解決問題的正道。中國希望有關各方實際執行停火，推動區域局勢降溫。
消息稱，劉彬歡迎貝以理來華履新，表示中華民族和猶太民族傳統友善。中方願同以方加強各領域交流合作。中國高度關注中東局勢發展，始終認為武力無法帶來持久和平，對話談判才是解決問題的正道。希望有關各方能從本國和地區人民根本利益出發，實際執行停火，推動區域局勢降溫。
貝以理表示，對中國發展的巨大成就深表讚賞。以方高度重視發展對華關係，恪守一個中國原則，期待與中方深化各領域互利合作。貝以理也介紹了以方對當前中東局勢的看法和立場。
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