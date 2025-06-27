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聯合國憲章簽署80周年 傅聰：堅定維護以聯合國為核心的國際體系

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸常駐聯合國代表傅聰在《聯合國憲章》簽署80週年紀念會議上致詞。中國常駐聯合國代表團網站
大陸常駐聯合國代表傅聰在《聯合國憲章》簽署80週年紀念會議上致詞。中國常駐聯合國代表團網站

大陸常駐聯合國代表傅聰在《聯合國憲章》簽署80週年紀念會議上表示，我們要共同捍衛二戰勝利成果，反對任何歪曲歷史的錯誤言行，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，要共同遵守《憲章》宗旨和原則，尊重各國主權、獨立和領土完整；他說，中國是第一個在《憲章》上簽字的國家，我們將繼續以實際行動履行對《憲章》的莊嚴承諾。

傅聰表示，80年前，世界反法西斯戰爭取得偉大勝利，舊金山制憲會議一致透過《聯合國憲章》，奠定了多邊主義的基石，確立了國際關係基本準則，為人類社會指明了前進方向。 80年後的今天，我們在此重溫《憲章》精神，是為了以史為鑑、開創未來，努力實現《憲章》所描繪的宏偉藍圖。

他說，我們要共同捍衛二戰勝利成果，反對任何歪曲歷史的錯誤言行，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

他表示，我們要共同遵守《憲章》宗旨和原則，尊重各國主權、獨立和領土完整，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持和平解決爭端，反對動輒使用武力或以武力相威脅。

他說，我們要共同實踐真正的多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，推動落實聯合國2030年永續發展議程，團結合作應對各種全球性挑戰。

傅聰最後表示，中國是第一個在《憲章》上簽字的國家，我們將繼續以實際行動履行對《憲章》的莊嚴承諾，為維護世界和平與發展，推動構建人類命運共同體作出不懈努力！

聯合國 二戰 主權

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