王毅：陣營對抗已完全過時 中國反對世界重回叢林法則

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅26日在北京同亞美尼亞外交部長米爾佐揚舉行會談。王毅表示，我們正處於全球化時代，「全球南方」群體性崛起，陣營對抗已完全過時，國際格局終將走向多極化。中國奉行結伴不結盟、對話不對抗的對外政策，始終致力於推動國際關係民主化，反對世界重回叢林法則。

米爾佐揚則表示亞美尼亞將繼續奉行一個中國政策，支持中方維護核心利益，願同中方深化互聯互通及經貿等各領域合作。

雙方也就深化在上海合作組織框架內合作及以伊衝突等問題交換了意見。

王毅說，中國和亞美尼亞同為文明古國，中亞關係源遠流長，古絲路見證兩國人民傳統友誼。兩國始終互尊互信、互利互惠、維持雙邊合作發展動能。中方願同亞美尼亞一道，鞏固互信、深化合作，助力兩國發展振興，為兩國人民創造更多福祉。

王毅表示，我們正處於全球化時代，「全球南方」群體性崛起，陣營對抗已完全過時，國際格局終將走向多極化。中國奉行結伴不結盟、對話不對抗的對外政策，始終致力於推動國際關係民主化，反對世界重回叢林法則。中方願同包括亞美尼亞在內的各國一道，實踐真正的多邊主義，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動落實習近平主席提出的三大全球倡議，攜手構建人類命運共同體。

他說，中方將一如既往支持亞方維護國家主權和獨立，走出一條得到人民擁護、符合本國國情的道路，讚賞亞方恪守一個中國原則，在涉及中方核心利益問題上堅定支持中方立場。

米爾佐揚高度評價習近平主席提出的三大全球倡議，讚賞中國偉大歷史文明和現代發展成就，表示亞方將繼續奉行一個中國政策，支持中方維護核心利益，願同中方深化互聯互通及經貿等各領域合作，增進人民友好交往和相互理解，就國際地區事務加強更大，建立更加穩定、國家關係和戰略關係的關係，就國際地區事務取得更大協調，建立更加穩定、國家關係和戰略關係。