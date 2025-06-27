近2成陸配失聯 陸委會：不會逕行註銷身分

移民署要求陸配補繳喪失原籍證明期限將至，陸委會數據顯示，目前已繳付證明文件者，和經移民署同意具結或延期者合計約八千人，經確認出境長居海外尚未回國者約一千八百人，此外，仍有二千多人未與政府聯繫，占比近兩成。陸委會副主委梁文傑昨表示，政府會設法聯繫到當事人確認意願，不會逕行註銷身分，請國人放心。

「內政部移民署通知補繳喪失原籍證明的查核專案」自去年十月實施，今年四月發出超過一點二萬封通知書，要求陸配跟陸配子女三個月內補繳在大陸的喪失原籍證明，期限至六月三十日。

梁文傑昨天主持陸委會例行記者會時說，依目前進度，可順利於本月三十日完成專案工作，經本次專案，陸配朋友們因此獲得法律上完整、合法的台灣身分，從此不再擔心個人權益會因法律爭議，遭受到不利與困擾。

梁文傑公布，本次專案總計通知一萬兩千一百四十六人，截至二十五日止，已繳付證明文件五五三四人，經移民署同意具結、延期者二五七二人；另，經確認出境長居海外尚未回國者一八零三人，將由主管機關列冊註記待其入境時當面通知補辦。他說，以上三類暫計九九零九人，占百分之八十一點六。

但除去上述三類，失聯者仍近兩成，梁文傑表示，因未居住原設籍地，迄今尚未與政府聯繫者計二二三七人，其中，已獲悉現居住地者移民署正透過專勤隊編組就近查訪，其他則不排除年長、位居偏鄉、不使用手機等原因，政府將透過各種公私協力管道盡力尋找。

梁文傑強調，註銷台灣身分是大事，即使超過六月三十日政府也不會逕予註銷，會設法聯絡到當事人確定其意願，但期間若被人檢舉，當事人仍可能面臨處分，因此呼籲親朋好友協助通知。

梁文傑也指，目前仍有部分案件還在赴陸辦理中，或尚待公證書陸續寄達海基會等待驗證，後續完成繳附證明資料者將持續增加；另，也有申請延期、具結案件尚待完成審核。