防機密洩 北京要求稀土專家交出護照

大陸透過稀土在全球產業鏈和地緣政治中掌握強有力的王牌，為防止稀土商業機密洩漏，大陸商務部據報已要求國內稀土行業公司提交掌握專業技術的員工名單，一些專家則被要求交出護照，以確保他們不會向外國人洩露商業機密。

「華爾街日報」報導，知情人士透露，大陸商務部最近幾周要求在大陸設立的稀土公司提供人員名單，其中包括專業人員的具體專長、教育和研究背景以及個人資訊。

知情人士稱，此舉是要建立一份掌握稀土專業知識的大陸公民正式名錄，並對這些員工進行密切關注，以確保他們不會出國和洩露機密。

這些名單包括稀土行業上游領域的人員，例如從事稀土加工的人員，也包括下游領域的人員，例如使用已加工礦物製造稀土磁體的人員。這些磁體被用於汽車、風力發電機、無人機和噴氣式戰鬥機。

其中一位知情人士稱，一些大陸公司的專家已被要求將護照交給所在公司或地方政府，以確保他們不會進行任何未經授權的旅行。

大陸控制著全球百分之九十以上的精煉稀土供應，巴克萊報告指出，過去廿年間，大陸有系統性地建設了將原材料轉化為電池、電子產品和綠色技術可用投入品所需的設施、專業技術和工業生態系統。真正的制約因素並非礦產的開採，精煉加工能力才是大陸所擁有的優勢領域。