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見美學者 陸外長：找到中美正確相處之道

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸外交部長王毅廿五日在北京會見美國哈佛大學教授艾利森。王毅表示，中美需要構建能夠規範未來兩個大國交往互動的新敘事，找到中美兩個大國正確相處之道；曾提出「修昔底德陷阱」的艾利森則表示，美中應該找到共存的戰略定位。

大陸外交部廿六日消息，王毅會見艾利森表示，中國人講究「和而不同」，是東方的傳統理念，與西方「非黑即白、你輸我贏」的零和思維完全不同，是在承認和尊重彼此差異的基礎上實現和諧相處，形成並拓展國與國之間的共同利益。中美當下就需要構建能夠規範未來兩個大國交往互動的新敘事。

王毅說，相互尊重、和平共處、合作共贏是中方處理對美事務的根本遵循。希望美方同中方一道，解決好相互認知這一根源性問題，扣好中美關係的「第一顆鈕釦」，進而按照中美關係三原則，找到中美兩個大國正確相處之道。

艾利森表示，「和而不同」與美國內尊重多元性的理念有相通之處。美中生活在同一星球，你中有我、我中有你，應該找到共存的戰略定位，避免陷入「修昔底德陷阱」，這對美中兩國和世界都很重要。

艾利森表示，美中雙方應就未來兩國關係發展達成新的原則框架，其中相互尊重可以作為第一條。願繼續為推進雙方溝通交流和兩國關係穩定發展作出貢獻。

艾利森為哈佛大學甘迺迪政府學院創院院長，大陸國家主席習近平二○一五年九月訪美期間，艾利森在「大西洋月刊」發表了題為「修昔底德陷阱：美國和中國正在走向戰爭？」一文，指出快速崛起的中國必將衝擊美國主導的國際秩序，並有可能爆發戰爭。

艾利森去年十二月訪陸會見大陸全國政協主席王滬寧。當時王滬寧強調，中國對美政策保持連續性和穩定性，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，中美應加強對話溝通；艾利森則表示，美中應避免陷入「修昔底德陷阱」，找到正確相處之道對兩國和世界都很重要。

美國 王毅 哈佛大學 北京 中美關係

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