鋪路中歐峰會 陸外長王毅7月訪德比法

德國商報引述中德兩國外交圈消息報導，大陸外交部長王毅將於七月初前往柏林、布魯塞爾和巴黎舉行會談，為定於七月廿四至廿五日在北京舉行的中歐峰會做準備。不過具體日期可能會根據當前事態發展進行調整。

若成行，這將是王毅今年第二次訪問德國，他二月曾赴德出席慕尼黑安全會議。報導指出，當時王毅的訪問在很大程度上仍是北京魅力攻勢的體現，但自那以後，中德關係變得更加緊張。

大陸為報復美國關稅，四月起決定管控多種關鍵礦產和磁鐵的出口，多家德國企業連帶因稀土斷供導致生產中斷。儘管官方說法稱，這些德企僅僅是受到「附帶損害」，但報導指出，北京方面有意利用關鍵原物料作為與歐盟談判的籌碼。歐盟駐陸大使庹堯誨廿五日與王毅會面時說，歐盟希望七月下旬中歐峰會前解決當前的稀土磁鐵短缺問題。

目前中歐之間的經貿爭端包含電動汽車反補貼案、白蘭地反傾銷案、限制陸企參與醫療器械的招標等。

另一個在德中互動可能提出的議題，是大陸對俄羅斯侵略烏克蘭的支持。柏林方面認為，大陸公司已經坐實大規模向俄羅斯提供戰爭物資，北京政府卻對此視而不見。

在德國梅爾茨新政府上台後不久，王毅五月十九日即與德國新任外長瓦德富通話。王毅當時呼籲德方奉行理性務實的對華政策，防止以所謂「去風險」損害雙方正常合作，攜手反對單邊主義和保護主義，維護全球產供鏈安全穩定。德國外交部則指，瓦德富在通話中明確敦促中方在維護全球和平方面負有責任，並稱支持歐中談判解決大陸電動車等議題。

報導指出，王毅此行也為七月的中歐峰會做準備。按照常規，此次峰會本應在布魯塞爾舉行，但大陸國家主席習近平拒絕前往布魯塞爾參加中歐建交五十周年紀念活動的邀請，反而已前往莫斯科與俄羅斯總統普亭舉行了會晤，報導稱，「這對歐盟而言是一種羞辱」。

報導提到，本屆中歐峰會有一項行程安排也引起了爭議，即歐盟領導人計畫順道訪問安徽省。安徽省會合肥被認為是大陸工業政策成功的典範，而這種產業政策一直遭到歐盟高層批評，認為導致不公平競爭。