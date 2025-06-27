馬英九敦煌拋出「兩岸和平民主統一」

前總統馬英九昨天上午參訪知名文化瑰寶敦煌莫高窟，並在午後的一場活動中脫稿拋出「兩岸和平民主統一」，其中的民主部分是要「尊重台灣人民的意願」。大陸國台辦主任宋濤隨後致詞強調，「台灣前途命運要由兩岸全體中國兒女決定」，兩種說法顯現一股兩岸關係的張力。

馬英九基金會昨天下午與敦煌研究院合辦「兩岸共同弘揚中華文化活動」，馬英九強調兩岸同文同種、同根同源，都是炎黃子孫，儘管兩岸有不同社會背景、發展脈絡與政策，但對於中華文化的重視與傳承是兩岸共同的責任。他並以民間信仰為例，詢問現場是否有人拜過媽祖，並問「宋主任（宋濤）就沒有對不對？你去過嗎，剛剛怎麼沒有舉手？」馬也表態力挺北一女教師區桂枝。

馬英九隨後突然話鋒一轉說，「我的主張是兩岸要和平民主統一」，現場隨即響起如雷掌聲，他隨後解釋說，和平是「不要使用武力或者是武力的威脅」，民主就是要「尊重台灣人民的意願」，馬英九坦言自己「有點脫稿演出，如有不當請各位指教」。

其後致詞的宋濤則指出，剛才甘肅省委書記胡昌升與馬英九「都談了很好的意見」。針對中華文化的議題，宋濤表示，中華民族自古把大一統看作天經地義，隨後批評民進黨政府處心積慮搞去中國化、文化台獨，以及外部勢力升級打台灣牌。他更疑似直接回應馬英九的主張稱，「台灣是兩岸中國人的台灣，台灣的前途命運要由兩岸全體中國兒女來共同決定」。

宋濤重申大陸「始終主張在一個中國原則的基礎上，同台灣的政黨、政治團體、有識之士來共商祖國統一的台灣方案」。他喊話兩岸同胞要堅決反對台獨，堅持一個中國原則和九二共識，把兩岸關係發展的前途命運牢牢掌握在兩岸中國人手中。

馬英九基金會執行長蕭旭岑隨後受訪指出，馬英九的說法「我們的相關的法律都有提到，且賴清德也曾經提過併購說，所以沒有太大的問題」。據悉，馬英九原定昨天下午發表的參訪感言因故取消，另至截稿時，大陸媒體全數沒有報導「和平民主統一說」。