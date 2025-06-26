批賴煽動反中 陸海協會副會長周寧：兩岸交流無法阻隔

「公望富春」兩岸文化交流周開幕式暨「公望兩岸交流館」開館活動26日上午在杭州富陽舉行，大陸海協會副會長周寧致詞批評政府煽動反中，表示與會者用實際行動說明，兩岸交流無法阻隔。率隊至杭州出席「兩湖論壇」的南投縣副縣長王瑞德致詞說，兩岸同源同宗，只要攜手重視歷史，一定會有走在一起的未來。

「富春山居圖」是宋末元初畫家黃公望的作品，因故分成「剩山圖」與「無用師卷」兩段，分別由浙江省博物館、台北國立故宮博物院收藏。2011年，「富春山居圖」在台北故宮博物院合璧展出，此後陸方將之視為「兩岸文化交流IP」，每年舉辦「公望富春」兩岸文化交流周。黃公望隱居地在2013年成為國台辦批准設立的「海峽兩岸交流基地」，2023年建立台青創業園區「公望兩岸圓緣園」。

大陸海協會副會長周寧致詞表示，中華文化是兩岸同胞共同的根與魂，是維繫兩岸同胞的精神紐帶。一段時間以來，民進黨當局煽動反中、抗中，不斷渲染所謂統戰威脅，恐嚇打壓支持和參與兩岸交流的島內（台灣）團體人士，目的是阻撓兩岸的交流合作，實際上暴露了他們內心的恐慌。「今天在座各位用實際行動說明，兩岸交流無法阻隔、兩岸同胞感情無法分隔。」

周寧表示，公望富春兩岸文化交流周開幕、公望兩岸交流館正式開館，標誌著富陽和南投攜手發展進入了新紀元，希望富陽黃公望隱居地作為海峽兩岸交流基地，在兩岸各領域的交流合作中發揮更重要的作用，結出更豐碩的果實。

南投縣副縣長王瑞德表示，富春山居圖合璧是兩岸的盛事，講究歷史的民族就會有偉大的未來。他提到活動稍早小提琴與古典舞蹈的共演，「西方的小提琴可以跟東方的舞蹈合作，我們（兩岸）為什麼不能和諧呢？」他說，兩岸同源同宗，只要攜手重視歷史，一定會有美好走在一起的未來。

新揭牌的「公望兩岸交流館」展示了孫權、施肩吾、董誥、周凱、郁達夫等5位富陽歷史人物與台灣密切關係的珍貴歷史史料，還陳列了書畫鑒定家傅申、作家余光中、詩人洛夫、作家劉墉以及詩人鄭愁予等多名台灣文化名人與富陽牽起聯繫的實物，例如鄭愁予於2018年10月26日在富陽親筆的「我達達的馬蹄是美麗的錯誤／我不是歸人，是個過客」。

多名入駐「公望兩岸圓緣園」創業的台商台青代表在園區台青總召集人、杭州台協常務副會長林佳燕的帶領下，上台分享了自己的創業心得。值得一提的是，日前宣布扎根杭州的蔣友青雖未到場，但也透過影片祝福眾人事業順利。據指出，蔣友青在今年3月入駐公望兩岸圓緣園，後續準備開一家茶咖輕食餐廳。