會港澳新住民 邱垂正：長期居留新規將適度延長觀查期

大陸委員會主委邱垂正今（26）日偕陸委會與台港經濟文化合作策進會同仁赴台中出席「港澳新住民座談會」，與港澳人士就生活適應、居留定居等議題說明及交流意見，同時也強調，政府近期將增設的「長期居留」制度，不僅兼顧保障既有權益與彈性安排，也讓港澳人士多一項留台的選擇。

據陸委會，在台中定居的港澳朋友人數僅次於新北市及台北市，今天活動在港人開設的「咖啡 織」餐廳舉辦，吸引數十位港澳人士參與。

邱垂正表示，政府非常重視每一位來台的新住民，為了協助港澳朋友更快融入在地生活，陸委會與策進會每年都持續舉辦多場次的居留定居座談會及各類講座，提供報稅、防災及生活法規等實用資訊。

邱垂正表示，台灣與香港地緣相近、人文相通，加以台灣擁有自由、民主、人權與法治的核心價值，這些年吸引許多港澳朋友選擇來台發展。政府高度珍惜每一位來台的新住民，也重視大家在生活發展上的適應與挑戰，政府將持續提供協助與支持，讓大家安心在台生活，融入社會。

邱垂正也說明，鑒於近來港澳及兩岸局勢快速變化，政府有必要進行整體制度檢討與調整，以維護台灣自由民主的生活方式。目前規劃增設「長期居留」規定，新機制將適度延長觀察期，以兼顧社會安全與居留公平。同時，港澳朋友於長期居留期間仍可申請個人工作許可及自由進出，提供更多元彈性的選擇，讓大家可依個人規劃決定是否申請定居。

今天活動出席港澳人士背景相當多元，包含多位創業者、投資移民家庭、專業移民及留台港生返港工作再回台就業等。陸委會港澳蒙藏處專門委員兼台港經濟文化策進會黃廷輝副秘書長及陸委會蔡孟潔科長亦陪同出席。

據陸委會表示，現場不少與會港澳朋友已遞交定居申請，對陸委會與策進會舉辦本次座談覺得甚有助益，除感謝政府對移居台灣港澳人士照顧，亦有與會者表達希望能為台灣社會貢獻心力，也期待未來政府能在台中辦理更多的交流講座及文化活動。