澳門立法會選舉提名完成 有爭議者已退出

澳門新一屆立法會將在9月14日換屆選舉，選舉提名在6月26日截止，其中8個組別的14個直選議席，將有80名候選人參加角逐。澳門立法會選舉已不涉民主派派別政爭，個別有爭議參選人最後一刻退出。

在澳門「行政主導」體制下，立法會與行政機關制衡及配合，但特首有超脫的權力，包括委任立法會議員。是以澳門立法會33個議席，只有14議席直選，另有12議席間選舉、特首則可委任7個議席。澳門現任立法會為第七屆，預定9月選舉後新一屆立法會10月開始運作。

今次澳直選提名中，還是略有風波，一是在禁止「雙重效忠」條款下，有葡萄牙國籍的澳門土生葡人， 一度堅持透過以澳門公職人員協會為基礎的「新希望」參選，但澳門檢察院一周前發出聲明，稱應葡萄牙司法機關的司法協助請求，正在依法對澳門某社團負責人展開調查，該案涉及一起與葡萄牙國會選舉相關的刑事案件，有人涉嫌在澳門從事違反葡萄牙選舉法的行為，在這一背景下姍桃絲以個人理由主動退出參選。

另有工會出身、被稱「澳門隊長」的黃偉民，是在籌備參選立法會議員及徵集提名表時，被指涉嫌非法經營麻將賭檔，觸犯澳門《刑法》，澳門警方和司法機關採取相應行動，原擬提名的「基層互助」無法趕在截止期之前補足所欠的提名表，澳門選管會拒絕證明該參選團體合法存在。

此前間接選舉的6組在5個界別中，今次要在14名候選人選出12個間選議席，競爭也不算大。