對岸擴大紀念抗戰 陸委會：我方也有規劃但不搞大閱兵

中共宣布今年將於7月7日、9月3日等時間點隆重舉辦紀念抗日戰爭勝利八十周年活動，和10月25日舉辦紀念台灣光復八十周年相關活動。面對陸方搶佔話語權，陸委會副主委梁文傑26日透露，我方在9月2日也有相關活動規劃，邀請退役老兵參與，「但是我們不會去搞什麼大閱兵，因為那個是勞民傷財」。

梁文傑26日下午主持陸委會例行記者會，面對有媒體提問稱，中共利用「衛國戰爭」勝利八十周年的機會，搶奪我方對於抗戰的國際話語權跟發言權，我方是否有反制措施？梁文傑首先回應糾正，我方沒有使用「衛國戰爭」這個詞，該詞語應是蘇聯在使用的。

梁文傑接著表示，其實退輔會跟國防部，都有陸續舉辦相關活動，例如國防部已在台灣圖書館舉辦「二戰暨抗戰勝利八十周年特展」，還有一系列的活動也將舉辦大概19場，包括學術研討會、音樂會、文物展、紀念會等。

梁文傑還透露，9月2日我方也會舉辦一個大會，邀請退役老兵一起參與，所以台灣這邊對八十周年活動也是有相關的規劃，「但是我們不會去搞什麼大閱兵，因為那個是勞民傷財」。