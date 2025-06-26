當場嗆馬英九？宋濤：台灣前途由兩岸全體中國兒女決定

在前總統馬英九26日於敦煌研究院現場舉辦的兩岸共同弘揚中華文化活動中，拋出「兩岸和平民主統一」的主張，其中的民主部分是要「尊重台灣人民的意願」，而大陸國台辦主任宋濤在隨後的致詞中，則強調「台灣前途命運要由兩岸全體中國兒女決定」。

在宋濤致詞前，馬英九在致詞時突然脫稿提到，「我的主張是兩岸要和平民主統一」，他並解釋說，和平是「不要使用武力或者是武力的威脅」，民主就是要「尊重台灣人民的意願」。

宋濤隨後在致詞中指出，「台灣是兩岸中國人的台灣，台灣的前途命運要由兩岸全體中國兒女來共同決定」，他重申大陸「始終主張在一個中國原則的基礎上，同台灣的政黨、政治團體、有識之士來共商祖國統一的台灣方案」，但他沒有直接提到任何與「武力」相關的話語。

宋濤的致詞開場先說，今天我們懷著對中華文明的無比崇敬和對文化傳承的深切責任，在這片承載著千年輝煌與夢想的土地敦煌一同參加兩岸共同弘揚中華文化活動很有意義。「我代表中共中央台辦、國務院台辦，向各位嘉賓，特別是遠道而來的馬英九先生和台灣青年朋友們表示熱烈的歡迎」。

他表示，傳承弘揚中華優秀傳統文化，是新時代賦予我們的重大使命，是包括兩岸同胞在內的全體中華兒女的共同責任。「今天上午我和馬英九先生一同參觀了敦煌莫高窟很有收穫，也很受震撼」。他指出莫高窟的壁畫和彩塑以及無與倫比的藝術魅力和深邃的歷史內涵，生動詮釋了中華民族文化的創造力和海納百川的胸懷。

宋濤隨後提及，剛才胡昌升書記（甘肅省委書記）與馬英九先生「都談了很好的意見」，樊錦詩先生做了精彩的演講，兩位青年代表從青年的角度談了自己的感想，「我也談幾點看法與大家分享」。

他指出，一是以強大的中華文化自信來共同守護中華文脈，有文化自信的民族才能立得住，站得穩，行得遠。兩岸同胞要堅定中華文化的自信，以對歷史對子孫後代負責的態度，共同傳承弘揚中華文化，賡續中華文脈，守住我們的根和魂。二是以深厚的中華文化連結積極促進兩岸交流。兩岸深厚的中華文化連接是兩岸關係發展的重要基礎，促進包括文化在內的兩岸各領域的交流，是兩岸關係和平發展融合發展的內在需要。過去幾十年儘管兩岸關係跌宕起伏，但兩岸的交流的基本格局沒有被改變，豐富多彩的交流活動彰顯了中華文化的巨大魅力，融洽了兩岸同胞的感情，促進了兩岸同胞心靈契合。

宋濤批評，當前民進黨當局極力干擾阻礙兩岸人員的往來和各領域的交流合作，但是島內要和平、要發展、要交流，要合作的主流民意誰也改變不了。兩岸同胞走近走親的願望誰也壓制不住，希望廣大台灣同胞感悟中華文化的精神力量，敢於衝破民進黨當局的阻撓限制，積極參與兩岸交流，自覺地做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者。

他並稱，以堅定的中華文化立場，堅決反對台獨分裂和外來干涉，他強調追求國家統一是中華文化的精神的重要內涵。中華民族自主自古以來秉持天下大同的理念，把大一統看作天經地義的事，「但是民進黨當局不遺餘力的篡改歷史真相，處心積慮的搞去中國化、文化台獨，企圖割裂兩岸歷史文化的連接，磨滅台灣同胞中華民族意識，外部勢力升級打台灣牌，企圖以台制華，遏制中國統一和中華民族的偉大復興」。

宋濤疑似直接回應馬英九的主張稱，「台灣是兩岸中國人的台灣，台灣的前途命運要由兩岸全體中國兒女來共同決定」，他重申大陸「始終主張在一個中國原則的基礎上，同台灣的政黨、政治團體、有識之士來共商祖國統一的台灣方案」。他指出兩岸同胞要攜起手來，站穩中華文化的立場，堅決反對台獨，堅持一個中國原則和九二共識，堅定捍衛中華民族根本的利益和兩岸同胞的共同利益，把兩岸關係發展的前途命運牢牢掌握在兩岸中國人的手中。

他最後指，兩岸同胞要相伴而行，在共同弘揚中華文化中加深相互理解，增進互信認同，築牢中華民族共同體的意識，「為推進祖國統一，實現民族復興提供強大的精神力量」。

而針對抗戰勝利80年，宋濤表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是包括台灣同胞在內的全體中華兒女贏得抗戰勝利的重大成果，是偉大民族精神鮮明的體現。「希望台灣同胞同我們一道銘記抗戰歷史，捍衛勝利成果，守護好中華民族的共同家園，共創中華民族偉大復興的美好未來」。

而馬、宋等人致詞後，馬英九基金會執行長蕭旭曾受訪時指出，馬英九的說法「沒有什麼新的」，一向符合我們的規定，也符合我們的相關的法律都有提到，「而且賴清德也曾經提過併購說，所以這個是沒有什麼太大的問題」。