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是否提供伊朗軍援？ 中國：願為和平發揮建設作用

中央社／ 北京26日電
大陸國防部發言人張曉剛。聯合報系資料照片／記者陳政錄攝影
大陸國防部發言人張曉剛。聯合報系資料照片／記者陳政錄攝影

對於中方是否會提供伊朗軍事援助，中國國防部新聞發言人張曉剛今天表示，中方願與各方一起，為維護中東地區和平穩定發揮建設性作用。

中國國防部今天舉行例行記者會，關於以伊衝突，有媒體詢問：作為上合組織成員國的伊朗在受到攻擊的前提下，如果伊朗提出請求，中方會不會提供實質性的軍事援助？

張曉剛僅回應，上合組織已對以伊衝突表明立場，中方願與各方一道，為維護中東地區和平穩定發揮建設性作用。

張曉剛並介紹這次上合組織防長會，表示25日至26日，上海合作組織成員國國防部長會議在山東青島舉行，中國國防部長董軍主持會議並發言。今年中國是上合組織輪值主席國，此次防長會是落實輪值主席國工作的重要活動。

他說，在上合組織建立發展過程中，防務安全合作發揮著特殊重要作用，中方積極推動戰略溝通、深化務實合作、創新合作模式。

張曉剛並說，中國軍隊將與上合組織各成員國軍隊大力弘揚「上海精神」，繼續拓展深化防務領域合作，攜手建設團結互信、和平安寧、繁榮發展、睦鄰友好、公平正義的共同家園，為服務構建人類命運共同體貢獻力量。

中國官方日前宣布，為紀念抗戰勝利80週年，9月3日將在天安門廣場舉行閱兵。面對有哪些裝備會參閱以及閱兵人數等問題，張曉剛則回應，「哪些武器裝備會參閱，還是要請大家耐心等待，在這裡我就不先劇透了」、「我目前沒有可發布的信息」。

衝突 國防部 伊朗

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