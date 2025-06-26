賴清德盼台美安全合作邁向共同研發 陸國防部：變著花樣交保護費

大陸國防部26日舉行例行記者會，針對台美近期軍事合作，大陸國防部發言人張曉剛表示，美方一再背信棄諾，執意武裝台灣，最終只會引火燒身、自食苦果，敦促美方樹立客觀理性對華認知，不要總拿中國說事。

據大陸國防部消息，26日例行記者會上有提問表示：據報導，近期美國防部長在國會聽證會上稱，中國是「步步緊逼的威脅」，美方將優先增加印太地區威懾力，以實力求和平。美國「大而美」法案明確將撥款120億美元用於「太平洋嚇阻計劃」，提升印太部隊戰備實力，強化台灣防衛能力。

張曉剛首先表示，大國相處之道不應是零和博弈，和平共處是中美兩國應共同守住的底線。中國的發展對任何國家都不構成威脅，也從來不像有的國家那樣搞威懾、脅迫那一套，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。

他並稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方一再背信棄諾，執意武裝台灣，最終只會引火燒身、自食苦果。敦促美方樹立客觀理性對華認知，不要總拿中國說事，欺騙誤導美國民眾和國際社會，而是要為兩國兩軍關係發展創造有利條件。

另有提問表示：據報導，川普政府計劃在第二任期大幅增加對台軍售，預計未來4年批准對台軍售規模，將超過其第一任期的總額183億美元；美方施壓台在野黨勿阻擋民進黨當局提高國防預算；賴清德表示台防務預算要達GDP3%或更高，希望台美安全合作能夠從軍事採購邁向共同生產、共同研發。

張曉剛對此回應，賴清德之流變著花樣給美國主子交保護費，大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢，這是典型的「崽賣爺田心不疼」（意指不勤勞就不知節儉）。正告賴清德當局，妄圖倚美謀獨、以武拒統必定失敗。