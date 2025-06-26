曝仍有近兩成失聯 陸委會：不會逕行註銷陸配台灣身分

移民署要求陸配補繳喪失原籍證明，期限本月底屆滿，據陸委會今公布數據顯示，目前已繳付證明文件者，和經移民署同意具結或延期者合計約八千人，經確認出境長居海外尚未回國者約一千八百人，此外，仍有二千多人未與政府聯繫，佔比近兩成，正透過專勤隊查訪。對此，陸委會副主委梁文傑說，即使超過6月30日，政府也會設法聯繫到當事人確認意願，不會逕行註銷身分，請國人放心。

梁文傑26日主持陸委會例行記者會，就外界關注「內政部移民署通知補繳喪失原籍證明的查核專案」，他主動說明稱，該專案自去年10月1日起執行，依目前執行進度觀察，可順利於本月30日完成專案工作，解決自2004年3月法律修正後遲未處理之問題。

梁文傑強調，經由本次專案，陸配朋友們因此獲得法律上完整、合法的台灣身分，從此不再擔心個人權益會因法律爭議，遭受到不利益與困擾。

就專案進度，梁文傑說明，本次專案總計通知12,146人，截至昨(25)日止，已繳附證明文件者5,534人，業經移民署同意具結、延期者已達2,572人。另，經確認出境長居海外尚未回國者1,803人，將由主管機關列冊註記待其入境時當面通知補辦。他說，以上三類暫計9,909人(佔81.6%)。

梁文傑也說，目前仍有部分案件還在赴陸辦理中，或尚待公證書陸續寄達海基會等待驗證，後續完成繳附證明資料者將持續增加；另，也有案件尚待完成審核、通知具結。

至於扣除上述三類，失聯者仍將近兩成(18.4%)。梁文傑說明，因未居住原設籍地，迄今尚未與政府聯繫者計2,237人，其中，已陸續獲悉現居住地者約占2成，移民署正透過專勤隊編組就近查訪，期盼能儘早聯繫到當事人，並到戶提供申請表件以協助申辦，而未居住原設籍地，迄今尚未與政府聯繫者，不排除年長、位居偏鄉、不使用手機等原因，政府將透過各種公私協力管道盡力尋找，「務必將政府政策、規定確實通知到當事人後，再進一步協助當事人辦理相關事宜，不會逕行註銷當事人身分」。

梁文傑強調，註銷台灣身分是大事，所以即使超過6月30日政府也不會逕予註銷，一定會設法聯絡到當事人，確定意願，是否要留在台灣，還是不要台灣身分，維持大陸身分等。「任何陸配朋友，如果有困難，請跟主管機關聯絡，不管是移民署或是海基會或是陸委會，我們一定會全力協助」。

對於媒體關心，是否有統計專案中，放棄台灣人身分的個案數量，梁文傑則說之後再提供數字。梁文傑也補充，政策目的是要讓陸配在台灣的身分能獲得穩定保障，對於失聯者，政府雖不會逕行註銷身分，但若被人檢舉，當事人仍可能面臨處分，因此呼籲親朋好友能協助通知，媒體也能協助報導正確資訊，切勿造成當事人的恐慌和不安。