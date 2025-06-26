馬英九敦煌談話突脫稿 拋出「兩岸和平民主統一」主張

前總統馬英九第四度訪問大陸，在26日進入行程尾聲，也是重頭戲，與大陸敦煌研究院合辦兩岸共同弘揚中華文化活動，期間馬英九致詞是脫稿強調，自己主張兩岸和平民主統一，引起現場一片掌聲。

馬英九突然在此行尾端拋出政治論述，實在令現場媒體大感詫異，馬英九也坦言自己沒有按照幕僚準備的講稿念，「如有不當請各位指教」。

這場活動是兩岸共同弘揚中華文化活動，由馬英九基金會與敦煌研究院主辦，地點就在莫高窟旁的敦煌研究院。出席活動的嘉賓除馬英九還有大陸國台辦主任宋濤、敦煌研究院名譽院長樊錦詩、敦煌研究院黨委書記程亮、馬辦主任王光慈、敦煌研究院院長蘇伯民、中共甘肅省委書記胡昌升、馬英九基金會執行長蕭旭岑、政大名譽教授邱坤玄等人。共有180餘人在場。

在致詞中，馬英九先指出，看到這場多麼關心中華文化的朋友一同參加這次活動，我個人感到非常的開心。他強調兩岸同文同種，同根同源，都是炎黃子孫，就像5000年的中華文化，而中國文化源遠流長，博大精深，是各世界各地華人共同的精神財富，也是中國人最珍貴的資產。

馬英九說，經過多年來兩岸共同努力，歷久彌新，無論是儒家的仁愛中庸之道，或者是道家的天人合一、自然無為，這些思想的內涵不僅塑造了中華文化的精神，也深深影響東南東亞與世界文明，在當今快速變化的時代，中華文化仍然以它無比的包容力、創造力與生命力，繼續為我們提供智慧與指引。

甫參觀完聯合國世界文化遺產莫高窟的馬英九說，從莫高窟壁畫中的宗教融合及藝術成就到歷史留下來的文字、器物、文化，無不證明中華文化在這裡的輝煌。

接著他指出，今天我們在這裡相聚，不只是為了探討文化的歷史脈絡，更是希望從中能夠尋找創新，在討論中尋找共識。馬英九表示，儘管兩岸有不同的社會背景，發展脈絡與政策，但對於中華文化的重視與傳承是兩岸共同的責任。這些年來兩岸在宗教、音樂、文化、哲學、歷史研究等領域的交流日益頻繁，互相啟發，共同成長，展現出文化的力量，超越了地理、制度的限制。他說，不管是黃帝或者是伏羲都是神話人物，但是最重要的是這個「精神」，是不是足以讓中華民族的後人為最重要的依據。

他強調，其實中華文化早已在台灣民眾內心最深處的一個DNA，例如民間信仰的關公、媽祖、神農大帝就是凝聚兩岸民間最重要的一個力量，他詢問現場有沒有拜過媽祖的人，並問「宋主任（宋濤）就沒有對不對？你去過嗎？你剛剛怎麼沒有舉手？」他旋即強調媽祖的信徒在全世界超過8億人左右，真的是非常了不起的信仰，並化身馬老師再度講解媽祖本名為何是林默娘。

馬英九提到，很贊同北一女教師區桂芝所說，任何力量要想在台灣做文化清洗是絕對不可能成功的。「各位都知道區桂枝老師真的很有勇氣，中華文化也是兩岸無法切斷的，連接也是最深的聯繫」。他指出，弘揚中國文化就要追溯過往的歷史，要在理解與尊重傳統文化的態度上，思考如何讓中華文化與當代的社會連接與世界接軌。

馬英九接著問，各位知道「我是中國哪一省出生的嗎？」他說自己是湖南人，我是在香港出生的，家有三個姐姐，一個妹妹，前面三個都是在大陸生的，他自己是逃難到了香港之後在香港出生，小妹在台灣出生，「所以我們5個兄弟姐妹一生就是逃難的過程」。

他說自己的老家是湖南湘潭，「跟貴方的毛主席是同鄉」，自己媽媽是湖南寧鄉人，「是劉少奇副主席的同鄉，所以關係是非常深厚」，我也很高興能夠在這些年來不斷地推動兩岸的關係，讓大家還有老百姓跟大家的都能夠接觸。

馬英九話鋒一轉，突然提到，「我的主張是兩岸要和平民主統一」，現場隨即響起如雷掌聲，他隨後解釋說，和平是「不要使用武力或者是武力的威脅」，民主就是要「尊重台灣人民的意願」，他馬上反問，「大家說對不對？」，隨後再度有掌聲響起。

隨後馬英九稱，自己沒有完全依照同事準備的講稿，「有點脫稿演出，如有不當請各位指教」。

馬英九14日起訪問大陸至27日，行程多與中華文化、中華民族史相關。