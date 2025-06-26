150億助台提升防衛能力 陸國防部：美想把戰火引向台灣

大陸國防部26日舉行例行記者會，針對近期涉台問題，包括美方邀請台軍代表赴美觀摩美盟空軍部隊聯合演習，以及美眾議院撥款委員會近期通過2026財年國防撥款法案中包括5億美元援台預算，大陸國防部發言人張曉剛對此回應稱，堅決反對美方與台灣進行任何形式的軍事勾連，並稱倚美謀獨注定失敗。

美國太平洋空軍從6月12日到27日在阿拉斯加空域舉行「紅旗阿拉斯加25-2」（Red Flag Alaska 25-2）軍事演習。美國、日本、南韓等三個盟國的部隊有1,500名人員與70架軍機，參與飛行、維修和模擬戰鬥等訓練課程。我空軍司令部飛訓部指揮官吳佳興少以觀察員身分受邀觀摩這次軍演。

此外，美國聯邦眾議院撥款委員會12日通過2026財年國防撥款法案，其中5億美元（約合新台幣150億元）將用於台灣安全合作倡議（TSCI），以提升台灣的防衛、戰備及嚇阻能力。

張曉剛對此回應，堅決反對美方與台灣進行任何形式的軍事勾連。不管是軍援、軍售還是其他什麼名目，美方都是想把戰火引向台灣，意在毀台、害台，用心極其險惡。

他並表示，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。正告民進黨當局，倚美謀獨注定失敗，以武拒統死路一條。