陸配補繳喪失原籍證明大限將至 邱垂正：有困難可反映

面對陸配補繳喪失原籍證明期限將至，陸委會主委邱垂正26日至台中，舉辦關懷陸配活動聆聽心聲。邱垂正表示，不論是繳附喪失原籍證明或在台所遇其他困難，均可向陸委會反映，陸委會都會以最大的努力，盡心協助。

據陸委會今天下午發布新聞稿，為協助已取得台灣身分的陸配朋友順利完成繳附喪失原籍證明，大陸委員會26日在台中原味一品鮮餐廳舉辦關懷陸配活動。邱垂正特別到場聆聽陸配姊妹們心聲，解答個案疑義，同時說明既有的法律規定以及政府再次提供補繳機會之政策意旨。

陸委會指出，活動現場共有16位陸配姊妹出席，包括來自四川的嚴龍仙，在台超過20年，持續扎根營造友善多元社區，關懷服務來自不同國家的新住民；移民署第10屆築夢計畫獲獎者羅慧，同樣來自四川且已考取丙級廚師證照，以美食為媒介推廣四川文化特色；從河南嫁來台灣的楊延輝，多年關懷弱勢長者與貧困家庭，2023年更擔任台中市南區性平大使，積極將性別平等意識的種子植入社區地方土壤。

邱垂正說，陸配姊妹如已在台設籍，擁有合法而完整的台灣身分，才能安心在台安居樂業生活。陸委會是陸配們永遠的娘家與最堅強的後盾，不論是繳附喪失原籍證明或在台所遇其他困難，均可向陸委會反映，我們都會以最大的努力，盡心協助。

據陸委會，陸委會法政處副處長董玉芸、移民署中區事務大隊副大隊長林萬益，以及台中市第一服務站主任王驥亦到場關懷，與陸配姊妹們互動。