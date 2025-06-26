馬英九訪莫高窟與遊客互動熱絡 有民眾高喊「馬總統」
前總統馬英九26日上午到訪聯合國世界文化遺產，位於甘肅敦煌的「莫高窟」，與現場遊客互動熱絡，其中一團台灣團客高喊「馬總統」，與其打招呼，而大陸遊客則親切喊出「小馬哥」。
馬英九一行於26日上午將近11點抵達敦煌莫高窟，館方並沒有清場，氣色看起來不錯的馬英九遇到許多遊客，並與遊客們打招呼、合影等，隨後開始參訪96、61、45等洞窟，其中45窟為「特窟」，記錄了盛唐時期彩塑壁畫的極致成就。
沿途中馬英九遇到的大批遊客中，有一團遊客高聲與馬英九打招呼，團裡面也有民眾高喊「馬總統」，還有民眾說自己來自於台南、台中，而一旁的大批大陸遊客也認出了馬英九，此起彼落高喊「小馬哥」，再度應證馬英九在大陸的高人氣。
馬英九碰到媒體採訪團也有詢問從哪來，本報與其他台灣媒體都回應來自台灣並各報媒體名稱後，馬英九以閩南語說「你是台灣人喔」，其後本報記者與現場台媒也在他參觀完61窟後詢問參訪莫高窟的感受，馬英九回應說，等參觀完後「再整體告訴你」。
陪同馬英九參訪的大陸官員有國台辦主任宋濤、聯絡局長楊毅、交流局長李京文、新聞局長陳斌華；甘肅省系統有省委常委兼統戰部部長孫雪濤、酒泉市委書記王立奇等，省台辦官員也有不少。
根據敦煌研究院官網介紹，莫高窟的始建年代，有三種說法，其一是據第156窟前室北壁上的晚唐墨書《莫高窟記》，莫高窟始建於西晉末年；其二據《沙州地志》，洞窟始建於東晉永和九年（西元353年）；其三據敦煌研究院藏武周聖曆元年（西元698年）《李君修莫高窟佛龕碑》載，前秦建元二年（西元366年）沙門樂僔始鑿第一窟。目前三說並存，但通常多依前秦建元二年說。
前秦之後，又經北涼、北魏、西魏、北周、隋、唐（分初、盛、中、晚四期）、五代、宋、回鶻、西夏、元等，前後共11個時代，歷時千年，在武周（初唐）時已有「窟室千餘」。
明嘉靖年間（1522-1566）莫高窟成為明朝域外之地，洞窟已無鑿建。清光緒二十六年（1900）（一說二十五年）莫高窟第16窟發現藏經洞（今編號為第17窟），洞內密藏近千年的絹紙書畫文獻出土，隨之英、法、日、美、俄等國探險家聞風而至，在道士王圓籙私販下，藏經洞內大批遺書和文物被洗掠，石窟壁畫也遭劫掠。
據景區資深導覽員先前向台灣媒體的介紹，目前莫高窟第17窟藏經洞6萬多件文物，有4萬多件流失海外，僅有1萬6,000餘件仍在大陸。
1920年代以後在世界範圍內興起「敦煌學」，1944年「國立敦煌藝術研究所」成立，開始有專職人員的管理和壁畫臨摹。中共建政後，1950年更名敦煌文物研究所（現為敦煌研究院），1961年莫高窟被列為大陸全國重點文物保護單位。1987年12月聯合國教科文組織將敦煌莫高窟列入世界文化遺產名錄。
莫高窟窟群全長1,600餘公尺，分南北兩區，現存735窟，有壁畫、塑像者共492窟，絕大多數分布在南區。莫高窟的北區除少數洞窟存有壁畫，其餘則是多達250餘個空窟。現編號的492個洞窟共有壁畫4.5萬多平方公尺，彩塑三千餘身，唐宋木構窟簷五座。最大彩塑高35.5公尺（武周證聖元年建第96窟的「北大像」），最大壁畫約47平方公尺（五代第61窟「五台山圖」）。
值得一提的是，國畫大師張大千在藝術史上一大爭議，是他於敦煌曾以破壞性方式臨摹重層壁畫。張大千在1941年至1943年攜家人到莫高窟進行臨摹，迄今莫高窟內諸多洞窟入口處的牆壁上，都還存有張大千當年用毛筆書寫的編號。
敦煌研究院學術委員會主任委員趙聲良曾向兩岸媒體介紹，張大千臨摹壁畫的過程當中，對壁畫有所破壞。為了要起稿壁畫，他用透明的紙，以圖釘釘到牆上，如此當然就把壁畫破壞了一些；另外他發現壁畫有「重層」，最早的包含北魏、唐朝、五代、宋朝4層壁畫，張大千發現宋朝壁畫的底層是唐朝的，就把上面這一層挖掉，「挖掉當然就破壞了」。
張大千臨摹壁畫的爭議，早在1940年代就受到當時國內不少藝術家批判，甘肅省參議員還公開提案譴責，最後張大千也離開了敦煌。
26日下午馬英九基金會與敦煌研究院將舉行兩岸共同弘揚中華文化活動。敦煌研究院是負責世界文化遺產敦煌莫高窟、天水麥積山石窟、永靖炳靈寺石窟，大陸全國重點文物保護單位瓜州榆林窟、敦煌西千佛洞、慶陽北石窟寺管理的綜合性研究型事業單位。院本部位於敦煌市東南25公里處的莫高窟，分院位於蘭州市城關區。截至2025年1月，全院職工總數為1,667人。
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