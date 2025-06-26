見哈佛教授艾利森 王毅：中美需構建規範兩國互動新敘事

大陸外交部長王毅25日在北京會見美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）。王毅表示，中美需要構建能夠規範未來兩個大國交往互動的新敘事，找到中美兩個大國正確相處之道；曾提出「修昔底德陷阱」的艾利森則表示，美中應該找到共存的戰略定位。

大陸外交部26日消息，王毅表示，中國人講究「和而不同」，是東方的傳統理念，與西方「非黑即白、你輸我贏」的零和思維完全不同，是在承認和尊重彼此差異的基礎上實現和諧相處，形成並拓展國與國之間的共同利益。中美當下就需要構建能夠規範未來兩個大國交往互動的新敘事。

王毅表示，相互尊重、和平共處、合作共贏是中方處理對美事務的根本遵循。希望美方同中方一道，解決好相互認知這一根源性問題，扣好中美關係的「第一顆鈕扣」，進而按照中美關係三原則，找到中美兩個大國正確相處之道。希望美國各界有識之士為推動美國內形成客觀積極的對華認知和中美正確交往互動發揮積極作用。

據消息，艾利森表示，「和而不同」與美國內尊重多元性的理念有相通之處。美中生活在同一星球，你中有我、我中有你，應該找到共存的戰略定位，避免陷入「修昔底德陷阱」，這對美中兩國和世界都很重要。

艾利森表示，美中雙方應就未來兩國關係發展達成新的原則框架，其中相互尊重可以作為第一條。願繼續為推進雙方溝通交流和兩國關係穩定發展作出貢獻。

艾利森為哈佛大學甘迺迪政府學院創院院長，大陸國家主席習近平2015年9月訪美期間，艾利森在《大西洋月刊》上發表了題為〈修昔底德陷阱：美國和中國正在走向戰爭？〉一文，指出快速崛起的中國必將衝擊美國主導的國際秩序，並有可能爆發戰爭。

艾利森去年3月也曾在北京會見王毅，並在同年12月再次訪陸會見大陸全國政協主席王滬寧。當時王滬寧強調，中國對美政策保持連續性和穩定性，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，中美應加強對話溝通；艾利森則表示，美中應避免陷入「修昔底德陷阱」，找到正確相處之道對兩國和世界都很重要。