聽新聞
0:00 / 0:00
南投杭州兩湖論壇 簽3備忘錄 投縣長許淑華首度缺席
第十七屆日月潭、西湖「兩湖論壇」昨在杭州登場，在綠營推動大罷免下，南投縣長許淑華上任後首次缺席，由副縣長王瑞德率隊，兩地企業和農會等共簽署三項合作備忘錄，涵蓋茶葉、文化產業和賑災合作領域。
兩湖論壇作為兩岸地方交流機制，自二○○九年創辦以來，每年由南投縣和大陸杭州市輪流舉辦，許淑華前年親自率團赴陸參加，簽訂規模十點二五億元的茶葉ＭＯＵ訂單，去年則是由時任杭州副市長胥偉華率三十八人訪問團抵台。
王瑞德表示，不管是縣長或副縣長代表的都是南投縣，南投和杭州的關係只有愈來愈增進。此行主要是農業、文化、觀光跟教育方面的交流。
本屆兩湖論壇開幕式昨日上午舉行，並進行南投農文旅ＡＩ項目推介、「探尋南投優質好茶」活動聘任儀式、以及兩地交流合作項目簽約儀式等，和農業、教育、文化、觀光四場分論壇。
今年雙方簽署三項合作備忘錄，分別是明康匯生態農業集團與南投縣青農聯誼會的「兩地茶葉產業交流合作備忘錄」，杭州市慈善總會與南投縣五顯友心會的「兩地賑災救助合作備忘錄」，及浙江大船文化發展與南投舞蹈團簽署「兩地文化產業交流合作備忘錄」。
王瑞德在開幕式上說，「在今年兩岸交流更為縮緊的情況下，我們算是比較順利的一個團」，但也直至周一才收到正式核准（訪陸）的公文，所以非常珍惜，希望大家都不要灰心，「正確的道路永遠走得通」。他並指，已轉交許淑華的信給杭州市長姚高員，邀對方明年率杭州市團隊蒞臨南投。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言