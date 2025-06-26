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立省1500元！國台辦：台灣人首次赴陸 辦台胞證免費

聯合報／ 特派記者廖士鋒陳宥菘／敦煌-杭州連線報導
大陸國台辦25日表示，自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。記者曾原信／攝影
大陸國台辦25日表示，自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。記者曾原信／攝影

為吸引台灣人赴陸，大陸國台辦昨宣布，自今年七月一日至二○二七年底，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費，等於省下新台幣一千五百元，有台青直呼「善意有感」，但陸委會提醒，中共法治欠缺透明，國人赴陸前仍要審慎評估。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨宣布，為進一步便利台灣同胞來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，決定自二○二五年七月一日至二○二七年十二月三十一日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。具體政策將由大陸出入境管理局組織實施。

台胞證是台灣人來往大陸的必備通行證件，以一般件辦證費用來算，新措施等於可現省新台幣一千五百元。

大陸為吸引台灣「首來族」頻釋優惠，去年九月、十月曾兩度宣布，對首次辦理台胞證的民眾，一年內到特定景區免除門票費用，兩批次合計約二千五百個景區，包括頤和園、張家界、布達拉宮等知名景點。

對於陸方政策，上海台青高詮直言，「至少這方面善意會比較有感」，像他就立刻發訊到同學群組，直說「你賺到了！」這會增加沒到過大陸的台灣人想去大陸的意願。

陸委會昨表示，台灣民眾出國旅遊的選項及免簽國很多，陸方提出免收一千五百元證件費的吸引力恐怕非常有限。陸委會還說，近年持續發生國人赴陸失聯、遭不當留置盤查或疑似被限制人身自由的狀況，對於中共執法不確定及法治長期欠缺透明，仍要提醒赴陸前審慎評估人身安全風險。

陸委會 朱鳳蓮 國台辦 台胞證 台灣人 出國旅遊 免簽 中共

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